Tyrese Gibson pronto per entrare nel cast di Morbius con Jared Leto?

(Di mercoledì 6 marzo 2019), volto noto del franchise di Fast and Furious, sembra essereper passare dal mondo delle macchine a quello dei supereroi. L'attore, diventato celebre per aver impersonato Roman Pierce nella saga automobilistica e Robert Epps in quella dedicata ai Transformers, secondo il The Hollywood Reporter proprio in questi giorni è in trattative pera far parte deldi, pellicola dedicata al vampiro della Marvel.Il film, distribuito dalla Sony e diretto da Daniel Espinosa, fino ad ora contava nelcome il vampiro, che aveva dato per primo la notizia dell'inizio delle riprese del film attraverso una foto pubblicata il suo profilo Instagram, Adria Arjona nelle vesti di Martine Bancroft, Matt Smith, che dovrebbe interpretare Loxias Crown, eHarris, che sarà il biochimico Emil Nikos. Tra tutti questi nomi si inserisce quello di ...

