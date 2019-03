Tav | Salvini | “Stasera sì o no | non esiste il forse Non farla costa di più” Conte | “Dai

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Sono ore decisive per la realizzazione del Tav. È in corso il vertice a Palazzo Chigi al quale partecipano il premier Giuseppe, i vicepremier Matteoe Luigi Di Maio, oltre al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il project manager dell’analisi costi-benefici. E sarà una riunione decisiva, come confermato dal leader della Lega all’ingresso: “Ilnon c’è”, ha risposto a chi gli chiedeva se il faccia a faccia tra le due forze di governo avrebbe prodotto un parere favorevole o contrario all’opera, prima di confermare il Sì convinto: “di più nonche. Il treno è più sicuro,meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea”.Nelle ore precedenti al vertice,aveva spiegato: “Prenderemo il tempo che ci occorre anche se in fretta. Confidiamo di ...

raffaellapaita : Hanno fatto un vertice #Conte #Salvini #DiMaio e #Toninelli per decidere di non decidere nulla sulla #Tav . Il gov… - fattoquotidiano : Tav, Conte: “Speriamo di farcela stasera o avanti a oltranza. Di Maio e Salvini si siedano al tavolo in modo respon… - fattoquotidiano : #TAV Di Maio sfida Salvini: decide Conte o salta tutto [LEGGI -