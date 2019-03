Si sistema la pistola nella cintura e si spara nei genitali

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo che si èto accidentalmente un colpo neimentre camminava per strada. È successo in Indiana, negli Stati Uniti, a Mark Anthony Jones, un 46enne che teneva unada 9mm. Come riporta l’Independent, l’uomo ha raccontato di aver avuto la sensazione che gli stesse scivolando e allora si è abbassato perrla. L‘arma però non era protetta da una fondina e così è partito inavvertitamente un colpo. “Il proiettile è entrato appena sopra il suo pene ed è uscito dallo scroto“, ha spiegato il vice capo del dipartimento di polizia di Marion, Stephen Dorsey.Gli agenti di polizia si sono presentati infatti al Marion General Hospital, dove era ricoverato l’uomo, per fare chiarezza sulla “toria” e hanno scoperto così che l’uomo non aveva il porto d’armi dello ...

