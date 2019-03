Serie A Femminile | Juventus-Fiorentina si giocherà all' Allianz Stadium

Pallavolo – Serie A1 femminile : Bisonte troppo forte per il Club Italia - azzurre sconfitte 3-0 dalle fiorentine : Il Bisonte colpisce e non lascia scampo al Club Italia nel posticipo della 22ª giornata, le fiorentine ipotecano i Play-Off Il Mandela Forum si conferma un fortino inespugnabile per Il Bisonte Firenze, che con il 3-0 rifilato al Club Italia Crai nel posticipo della 22^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminole infila la sesta vittoria consecutiva davanti ai suoi tifosi e mette un’ipoteca sui play off: la nona in ...

Serie A1 Femminile : il Club Italia CRAI cede 3-0 a Firenze : Due momenti che poi hanno pesato tanto nell'economia del set. Questa sera abbiamo fatto meglio la fase di battuta, muro, difesa. Invece in cambio palla non siamo riusciti a fare le cose che dovevamo ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : posticipo delicato per il Club Italia Crai - azzurre impegnate contro Firenze : Le ragazze della formazione federale sono a caccia del primo successo in regular season, proveranno a centrarlo nel posticipo della nona giornata Il nono turno di ritorno della Samsung Volley Cup di ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : Conegliano batte Scandicci - colpo per Monza a Cremona - risultati e classifica : Pallavolo, Serie A1 femminile, tutti i dettagli della giornata di campionato appena conclusa: risultati e classifica L’Imoco Volley Conegliano supera per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci e consolida il primato della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Le pantere conquistano tre punti importanti, che allargano sensibilmente il divario con le inseguitrici a quattro giornate dal termine della Regular Season: la Igor Gorgonzola ...

Karate - Serie A Salisburgo 2019 : oro per la squadra femminile di kata - Viviana Bottaro e Luca Maresca vincono il bronzo : Si chiude con un oro nel kata a squadre, un bronzo nel kata inviduale con Viviana Bottaro e uno nel kumite uomini -67kg con Luca Maresca la giornata dedicata alle finali della prima tappa stagionale, quella di Salisburgo (Austria) della Serie A di Karate. Gli italiani avevano conquistato poche chance di piazzarsi in zona medaglia e, di conseguenza, il bottino si può definire magro. Andiamo a conoscere tutti i risultati ed i vincitori di ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : niente da fare per Brescia - Busto Arsizio si impone 3-0 e sale al quarto posto : La Unet E-Work Busto Arsizio si aggiudica il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e sale al quarto posto La Unet E-Work Busto Arsizio fa valere la legge del PalaYamamay nell’anticipo televisivo della 22^ giornata di Samsung Volley Cup: davanti alle telecamere di Rai Sport le farfalle si aggiudicano con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e riconquistano ...

Volley femminile - Serie A1. Anticipo 22ma giornata : Busto Arsizio domina il derby con Brescia (3-0) e si regala una notte al quarto posto! : Tutto facile per la Unet E Work Busto Arsizio che vince 3-0 il derby lombardo tra le mura amiche contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia e batte un colpo nella corsa per il quarto posto. La squadra di Marco Mencarelli, con questi tre punti, sale al quarto posto provvisorio in classifica scavalcando contemporaneamente Casalmaggiore e Monza che si affronteranno domani in uno scontro diretto molto importante per questa battaglia a tre che vale ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : big match Catania-Padova - Roma e Rapallo alla finestra : Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria. Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : si torna in campo per la 22ª giornata - tutte le gare in programma : UYBA-Banca Valsabbina è l’anticipo live su Rai Sport, domenica su LVF TV la quinta sfida stagionale tra Imoco e Savino Del Bene, èpiù Pomì-Saugella per il quarto posto Dopo una settimana di grandi emozioni europee per le squadre italiane, nel fine settimana torna di scena lo spettacolo della Samsung Volley Cup con le gare della 22^ giornata. Una delle protagoniste dell’anticipo televisivo di sabato sera alle 20.30 sarà proprio ...

Pallavolo – La Serie A femminile si conferma ai vertici europei : tre italiane ai quarti in Champions - e non solo : Tre italiane ai quarti di Champions League, Busto Arsizio e Monza sognano le finali di Cev e Challenge Cup: la Serie A femminile si conferma ai vertici europei Tre squadre ai quarti di finale di Champions League, una in semifinale di CEV Cup e una in semifinale di Challenge Cup. La stagione europea dei team di Serie A1 femminile è finora entusiasmante, senza precedenti. Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley ...