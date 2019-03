Microsoft Office | 365 ragioni di un successo

surface-phone

(Di mercoledì 6 marzo 2019)è una suite per la produttività che si è guadagnata sul campo la medaglia di prodotto irrinunciabile per via della sicurezza e l’affidabilità.La prima versione diè stata annunciata da Bill Gates il 1° agosto del 1988, in occasione del COMDEX di Las Vegas, e debutta sul mercato nell’ottobre dell’anno successivo (versione 1.0). Nella prima versione dii programmi erano soltanto Word, Excel e PowerPoint.Fatto questo necessario cenno cronologico, voglio qui soffermarmi su come l’evoluzione del Cloud abbia cambiato in meglio la produttività e abbia reso quasi antidiluviane le versioni installabili da supporti fisici. Vediamo perché.Il 29 gennaio del 2013,presenta la prima versione di365, versione in Cloud di2013: in quel periodo le app desktop si potevano scaricare dal sito ufficiale; dalla primavera del 2017 ...

