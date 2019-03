Folla per il 135esimo Carnevale Monfalconese

Carnevale Solidale a Enna : bagno di Folla per la sfilata finale del Martedì Grasso : Per la cronaca il concorso dedicato alle scuole è stato vinto dalle scuole Santa Chiara e Sant'Onofrio.

Reddito si parte - Poste : 'Turni per lettera contro l'afFollamento' : Reddito di cittadinanza si parte . Poste suggerisce dei ' turni per lettera ', in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda del Reddito di cittadinanza. Il meccanismo, ha ...

Reddito - Poste : 'Turni per lettera contro l'afFollamento' : Poste suggerisce dei 'Turni per lettera', in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda del Reddito di cittadinanza. Il meccanismo, ha spiegato l'ad di Postepay Marco Siracusano, ...

Bagno di Folla per il ritorno di Renzi a Napoli : c'è anche la Boschi : Sala stracolma al Circolo Artistico Politecnico di piazza Trieste e Trento per Matteo Renzi. folla delle grandi occasioni per la presentazione del suo libro Un'altra strada. Ad ascoltarlo fan di ogni ...

Vertice Nord-Corea Usa ad Hanoi - Folla per Kim che arriva per primo : Trump dice sicuro all'America e al mondo: «Io parlo con il presidente Kim e nessuno lo ha fatto così prima di me». Questo è innegabile. Il prologo dello show è stato vinto da Kim, non c'è dubbio . ...

Venezuela - due morti al confine con il Brasile. Folla a Cucuta per il concerto benefico : Sono 3,4 milioni, pari a poco meno dell'11% della popolazione totale, i Venezuelani emigrati dal loro Paese a causa della crisi politica ed economica. In un comunicato diffuso a Ginevra, i due ...

Una persona è morta e 12 sono state ferite dopo che l’esercito venezuelano ha sparato contro la Folla che voleva tenere aperto il confine con il Brasile : I soldati dell’esercito venezuelano hanno sparato contro alcuni civili che stavano cercando di mantenere aperto una porzione del confine tra il Venezuela e il Brasile, nel sud del paese, per permettere l’ingresso degli aiuti umanitari internazionali. Il presidente del Venezuela

SFollati per l'incendio a Tavazzano - aiuti anche dalle zone terremotate di Amatrice : ... portando beni su richiesta, ad esempio scarpe e giacche con taglie specifiche, oppure organizzando nel Lodigiano dei mercatini coi prodotti della zona di Amatrice, per sostenere l'economia di quei ...

Far West al mercato del pesce - operatore ucciso tra la Folla nel Napoletano : Agguato mortale a Mugnano. ucciso a colpi di pistola un operatore del mercato ittico di via Pietro Nenni. L'uomo, Giovanni Pianese, è stato colpito con un colpo alla testa ed è...

SG : fiamme in uno stabilimento - nessun ferito - 100 persone sFollate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Casa di riposo per anziani sovrafFollata ma in realtà era completamente abusiva : La struttura è stata posta sotto sequestro dagli uomini della Guardia di finanza di Reggio Calabria che, al termine di accertamenti investigativi, hanno riscontrato che "esercitava abusivamente la propria attività, in assenza di qualsivoglia autorizzazione sanitaria e amministrativa".Continua a leggere

Nigeria - calca allo stadio per il raduno elettorale : diversi morti - calpestati dalla Folla : Un numero imprecisato di persone sono rimaste uccise nella calca nello stadio di Port Harcourt, nel sud della Nigeria, a un raduno elettorale del presidente Muhammadu Buhari. Lo riferisce la Bbc ...

Gli incendi in Nuova Zelanda - che hanno provocato circa 3mila sFollati - potrebbero continuare per settimane : I grandi incendi boschivi che hanno colpito negli ultimi giorni la Nuova Zelanda, che hanno costretto circa 3mila persone a lasciare le proprie case, potrebbero continuare ancora per settimane. Secondo i vigili de fuoco, infatti, nonostante la situazione al momento

MotoGp – Bagno di Folla per Marquez a Bandung : Marc come una rock star in Indonesia [VIDEO] : Marc Marquez acclamato in Indonesia: lo spagnolo scortato a Bandung all’evento Honda per salvaguardare la sua spalla Agenda piena di impegni per Marc Marquez: dopo la tre giorni di test a Sepang, il campione del mondo di MotoGp è volato in Indonesia per un evento con la Honda. Il pilota spangolo è stato letteralmente osannato a Bandung: Marquez è stato protagonista prima di un corteo di moto e, successivamente, è salito sul palco di ...