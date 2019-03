Trapianti | un frammento di fegato da vivente si rigenera in paziente con metastasi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) Una prima volta al mondo di un intervento composto in più fasi. A Padova una porzione dida donatoresi èta in soli 17 giorni, dopo essere stata trapiantata a fianco delmalato poi rimosso in videolaparoscopia. Protagonista dell’intervento un 47enne conepatiche inoperabili che ha ricevuto la porzione dell’organo da un familiare. Il, come riporta l’Ansa, in questi giorni è ritornato a casa e ha ripreso la sua vita. Era affetto da multipleepatiche da tumore del colon e giudicato inoperabile essendo interessati tutti i segmenti del. Il professor Umberto Cillo dell’ospedale di Padova ha quindi optato per un intervento chirurgico che si è svolto in due tempi. Nel primo intervento un piccolodidonato da un familiare è stato trapiantato a fianco delmalato. Dopo la crescita del ...

