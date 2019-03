Nba | LeBron e i Lakers affondati da Gallinari e i Clippers

Nba - Gallinari incanta : segna 23 punti - batte LeBron James e condanna i Lakers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 105-113 I Lakers devono rinunciare a Brandon Ingram, svegliatosi con un dolore alla spalla destra, ma sono loro a partire meglio in una gara che molti vedono come una ...

Nba - Danilo Gallinari : 'Siamo più forti dei Lakers - adesso sfidiamo LeBron' : La vittoria facile contro New York era quello che ci voleva per consolidare la posizione in classifica, per far sorridere i Clippers e Danilo Gallinari " autore di 20 punti in 23 minuti nel comodo ...

Nba – LeBron James striglia i Lakers : “è chiaro che non cogliamo più le opportunità” : Dura sconfitta contro i Phoenix Suns per i Lakers: LeBron James striglia i suoi e li invita a cogliere le opportunità necessarie per scalare la classifica In casa Lakers c’è qualcosa che non va! La sconfitta rimediata contro i Suns è la seconda consecutiva, la 33ª in stagione: ko arrivato contro l’ultima squadra della Western Conference con all’attivo appena 13 vittorie. I Lakers hanno perso contro Pelicans, Hawks, Grizzlies e ...

Risultati Nba – I 43 di Antetokounmpo non bastano ai Bucks - ko anche i Lakers di LeBron James : Importanti vittorie, sorprendenti ko e tanto spettacolo: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo con le partite NBA. Sui parquet americani il campionato più amato e seguito non si smentisce mai. Gli Indiana Pacers hanno ceduto per 112-117, davanti al pubblico di casa, agli Orlando Magic, trascinati alla vittoria dai 27 punti di Vucevic. Sorridono i Miami Heat, che hanno superato in casa i ...

Nba : super Gallinari contro i Kings - LeBron e i Lakers ancora ko : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - Danilo Gallinari si rivela decisivo nello scontro diretto per i play ...

Nba : super Gallinari - Kings ko. Ai Lakers non basta LeBron : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Solita notte spettacolare in NBA : Danilo Gallinari è protagonista nella ...

Nba - LeBron k.o. con Milwaukee che conquista i playoff : Per i Lakers i playoff stanno diventando un incubo, l'obiettivo minimo stagionale sempre più lontano. Per Milwaukee, con 40 giorni d'anticipo, sono già realtà. I Bucks sbancano 131-120 lo Staples ...

Risultati Nba – LeBron non basta ai Lakers - Los Angeles ko contro Milwaukee : sfida senza fine tra Hawks e Bulls : I Risultati NBA della notte: sfida infinita tra Atlanta e Chicago, Lakers ko contro Milwaukee Ben 7 sfide NBA hanno animato la notte italiana all’insegna dello sport e dello spettacolo. Tra queste da segnalare la sconfitta dei Lakers in casa. La squadra di Los Angeles, davanti al proprio pubblico, nonostante i 31 punti messi a segno sia da LeBron James che da Brandon Ingram, perde contro Milwaukee, alla settima vittoria consecutiva. ...

Nba - Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks 120-131 : Bledsoe festeggia - LeBron nei guai : Se ancora non ne siete convinti, la vittoria dei Milwaukee Bucks sul campo dei Los Angeles Lakers dovrebbe convincervi che questa squadra fa davvero sul serio. E non solo per la vittoria in sé e per ...

Nba Space Jam 2 - LeBron al posto di MJ : e gli altri? Le superstar in lizza per un ruolo : La notizia ufficiale è arrivata nei giorni scorsi, dando finalmente certezze dopo mesi, forse anni, di illazioni: Space Jam vedrà un seguito , uscirà nelle sale americane il 16 luglio 2021 " a 25 anni ...

Nba - parla Kobe : 'Non guardo i Lakers e non parlo con LeBron - ma conta solo vincere' : Sono passati ormai quasi tre anni dal ritiro di Kobe Bryant, ma ogni volta che parla della NBA, le sue parole finiscono inevitabilmente per fare notizia. Specialmente quando parla di Los Angeles ...

Nba – Scarso in difesa - LeBron James risponde alle critiche : “invito tutti a sfidarmi - vediamo come finisce” : LeBron James criticato per il suo Scarso impegno in fase difensiva: il numero 23 dei Lakers risponde per le rime e invita ogni avversario ad affrontarlo in isolamento I Lakers sono ben distanti dalle migliori 8 della Western Conference e rischiano di non giocare la postseason. Per questo motivo, LeBron James ha deciso di attivare la ‘Modalità Playoff’. I risultati si sono visti nel successo sui Pelicans, arrivato grazie ai 33 ...

Nba : Wade allo scadere batte Golden State - LeBron trascina i Lakers : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Quante emozioni nella notte NBA . In campo i due italiani: Marco ...

Nba risultati : LeBron rilancia i Lakers - Wade stende i Warriors : LeBron James e Dwyane Wade re della notte. Non è un viaggio nel tempo, ai quattro anni insieme a Miami, ma la coincidenza di una serata in cui i due immortali campioni mostrano ancora il loro talento. ...