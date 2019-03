Marte | Missione InSight | iniziate le delicate operazioni per perforare il suolo del

Mars One è fallita. Che fine farà la missione che voleva portare i coloni su Marte? : (immagine: Mars One) Che fine ha fatto il progetto della startup Mars One per creare una colonia umana stabile su Marte? Fallito tutto, chi l’avrebbe mai detto. Il progetto non è mai andato oltre la selezione – a mo’ di talent show – dei primi coloni per il viaggio di sola andata per il Pianeta rosso (c’era anche un italiano tra gli eletti). E la società a scopo di lucro Mars One Ventures è stata dichiarata fallita ...