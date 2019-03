Inter | Keita torna in gruppo | rientro vicino Ancora a parte Icardi

Inter - Keita migliora e spera per l'Eintracht : Keita Baldé si avvicina al rientro in campo . Come riporta Sky Sport , oggi l'attaccante dell'Inter ha svolto la prima parte dell'allenamento coi compagni di squadra, per poi concludere con un lavoro personalizzato . Tra domani e mercoledì si capirà se l'ex Lazio ...

Inter - Spalletti sorride a metà : Icardi ancora out - ma riavrà Keita Baldé : Keita Baldé va a rimpolpare il reparto offensivo dell’Inter dopo l’infortunio alla coscia destra, Spalletti avrà bisogno di lui data l’assenza di Icardi Keita Baldé è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra. Il calciatore dell’Inter è mancato molto in queste settimane a Luciano Spalletti, anche a causa della concomitante assenza di Icardi per il ben noto caso che ancora è ben ...

Inter - Keita pronto al rientro : Keita Baldé è sempre più vicino al rientro. Stando alla Gazzetta dello Sport , l'attaccante senegalese dell' Inter - assente dallo scorso 15 gennaio, si aggregherà oggi al gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida d'andata contro l' Eintracht Francoforte , in ...

Inter - quattro soluzioni senza Icardi : da Lautaro - Keita - Politano e Perisic : L'Inter può fare a meno di Mauro Icardi a lungo termine, e non pagare pegno nell'inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i ...

Inter - ecco quanto manca al rientro di Keita : La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Keita Baldé e spiega come il senegalese, fuori per un infortunio alla coscia, servirebbe molto a questa Inter già priva di Icardi nel reparto offensivo. 'Lautaro però non ...

Inter - riecco il jolly Keita. Il rientro ora è più vicino : L'Inter aspetta Keita. Nei giorni della tormenta Icardi c'è anche un'altra grana, minore, per carità, nello spogliatoio nerazzurro: il jolly d'attacco senegalese non gioca addirittura dal 29 dicembre ...

Inter - si complica il rientro di Keita : Keita Balde non recupera per il Rapid Vienna e rischia di non esserci nella trasferta sul campo della Fiorentina , in programma domenica sera. Come riporta il Corriere dello Sport , il guaio muscolare che lo blocca da metà gennaio non è ancora del tutto risolto e l' Inter non vuole correre rischi.

Vrsaljko pronto per l’Intervento - torna disponibile Keita : Sime Vrsaljko ha deciso dove e quando operarsi al ginocchio sinistro, Keità intanto torna disponibile.Il croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, finirà sotto i ferri la settimana prossima, tra martedì e mercoledì, ad Anversa, in Belgio: il ginocchio lo tormenta dal Mondiale ma decisivo è stato l’infortunio in Nations League dell’11 settembre, nel match con la Spagna.Il futuro di Vrsaljko lontano da MilanoIl 27enne esterno sarà operato ...

Inter - Keita scalpita. Spalletti ritrova la freccia : Si è fermato lui e si è fermata anche l'Inter. Il ritorno di Keita Balde dopo più di un mese è attesissimo dai nerazzurri, che sperano di ricominciare a correre anche grazie all'esterno senegalese: ...

Inter - Keita ancora in gruppo : Keita Baldé corre verso il recupero . Come riporta Sky Sport , anche oggi l'esterno dell'Inter si è allenato coi compagni di squadra ed è praticamente certa la sua convocazione contro il Parma sabato.

Inter - Keita recuperato : il senegalese si è allenato in gruppo : Due sconfitte in campionato contro Torino e Bologna, in mezzo l'eliminazione dalla Coppa Italia subita ai rigori contro la Lazio: l'ultima settimana, dal punto di vista dei risultati, è stata negativa ...

Inter - si ragiona sul riscatto di Keita : trattativa avviata con il Monaco (RUMORS) : In casa Inter, archiviata la sessione invernale di calciomercato con l'unico acquisto rappresentato dall'arrivo del laterale portoghese Cedric Soares, arrivato dal Southampton in prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro, si comincia a progettare già la prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra, infatti, sta ragionando su alcune situazioni in sospeso come i giocatori che sono in prestito con diritto ...

Keita ha convinto l'Inter - si lavora per il riscatto : ecco come abbassare il prezzo : Keita Baldé ha convinto l'Inter ma i 34 milioni di euro necessari per il suo riscatto sono ritenuti eccessivi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri vorrebbero ridurre il prezzo del cartellino dell'attaccante senegalese inserendo nella trattativa una contropartita gradita al Monaco. 'D'Ambrosio vorrà rivedere il ...

Inter - Keita Balde fuori tre settimane : Per un Radja Nainggolan che torna e potrebbe farlo da titolare c'è un Keita Balde costretto a fermarsi per almeno tre settimane. L'esterno soffre di una distrazione muscolare alla coscia destra ...