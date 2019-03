E Di Maio ne ingoia un' altra

huffingtonpost

(Di martedì 5 marzo 2019) "Dobbiamo assolutamente definire il perimetro". Sono giorni concitati per Luigi Di. I mal di pancia sulla legittima difesa da farre ai suoi per avere migliori margini di trattativa sul Tav ("Riaggiorniamoci, vediamo come va domani", il messaggio nemmeno troppo in codice inviato dalla Lega all'alleato), la riorganizzazione interna da avviare subito dopo aver messo un punto sull'alta velocità, la dissidenza interna che punge come fastidiosa spina nel fianco. Il tutto in un quadro politico in cui l'elezione di Nicola Zingaretti a segretario del Partito democratico promette di dare sembianze certe alla marmellata che è stata il principale soggetto di sinistra in questi mesi.Nella war room del capo politico sono ore complicatissime. Il Movimento, con una robusta dose di iper critici al suo interno, sta per dare il via libera al provvedimento "più di destra" ...

