Cina | crescita ai minimi dal 1990 | il premier | sfide difficili

Cina - rallenta la crescita delle spese militari : +7 - 5% per il 2019 : Per il 2019 la Cina stima una crescita più prudente del Pil al 6-6,5%, in lieve frenata rispetto al +6,6,% del 2018. E rallenta anche la crescita delle spese militari, che passa dal +8,1% del 2018 al +...

Cina - più prudenti le stime di crescita «Il Pil nel 2019 salirà del 6-6 - 5%» : Gli analisti nel mondo si chiedono di quanto crescerà la Cina quest'anno. Pechino ha già la risposta: nel 2019 il Pil della seconda economia della terra salirà «tra il 6 e il 6,5 per cento». Il dato è stato annunciato dal premier Li Keqiang e la previsione appare in calo rispetto a quella del 2018, «intorno al 6,5%» disse 12 mesi ...

Cina : economista Usa - Pechino manterrà crescita sostenibile : Keidel, professore presso il dipartimento di Economia della George Washington University, ha affermato che il livello medio di reddito e una distribuzione appropriata al suo interno sono tra le ...

Cina ultime notizie : crescita mai così bassa dal 1990 : Cina ultime notizie: crescita mai così bassa dal 1990 L’economia della Cina ha registrato il minor tasso di crescita negli ultimi 28 anni. Ci riferiamo ai dati rilasciati lo scorso lunedì dall’Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino. Dati per i quali la crescita nel 2018 si sarebbe fermata al 6,6%, calando dello 0,2% rispetto al 2017. Numeri che riflettono l’impatto dei dazi Usa ma soprattutto dell’ambiente ...

Cina - crescita ai minimi dal 1990 : più che la guerra dei dazi con Usa - è l’erosione dei consumi interni a preoccupare Pechino : “Il conflitto Cina-Usa sta cominciando a influenzare l’economia cinese, ma l’impatto è ancora gestibile”. Lo ha dichiarato lunedì Ning Jizhe, direttore dell’Istituto nazionale di statistica (NSB), all’annuncio dei dati economici per il 2018. Nel quarto trimestre il Pil cinese è cresciuto del 6,4% – in calo rispetto al 6,5% dei precedenti tre mesi – trasCinando verso il basso le stime complessive per l’anno ...

La Cina traina la crescita del debito globale - a quota 244mila mld $ - il 318% del Pil : Un fatto noto che tuttavia torna d'attualità in un momento in cui l'economia mondiale sta iniziando a dare segnali di rallentamento. In quest0 contesto lo spettro è quello di un'ondata di insolvenze. ...

La Cina traina la crescita del debito globale - a quota 244mila mld $ - il 318% del Pil : Gli eccessi delle grandi banche hanno dato luogo alla grande crisi finanziaria scoppiata nel 2008. A 10 anni di distanza tuttavia la regolamentazione introdotta nelle principali economie sviluppate ha favorito un risanamento dei bilanci bancari e una generale riduzione degli squilibri. Rimane il fardello delle società non finanziarie, il cui debito è passato in 10 anni dal 75% al 92% del Pil globale...

USA - Trump : la guerra commerciale ha fermato la crescita del PIL della Cina - : Ha anche riconosciuto che il conflitto commerciale ed economico con gli Stati Uniti influisce sull'economia del paese, tuttavia, secondo lui, questa influenza può essere controllata.