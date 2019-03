Primarie del Pd | ministro Centinaio | Senza Renzi è già un risultato

Primarie Pd - Paolo Gentiloni : “Ora niente giochini con 5S - non possiamo deludere elettori” : L'ex premier Paolo Gentiloni ha commentato così le Primarie del Pd: "L'investimento fatto da 2 milioni di persone sul Pd non può essere deluso. Dobbiamo vincere le elezioni, recuperare ovviamente il nostro elettorato, ma non dobbiamo fare giochini coi 5 Stelle". Potrebbe essere proprio Gentiloni il nuovo presidente del Pd.Continua a leggere

Se Zingaretti andasse a Pomigliano...Una riflessione sulle Primarie del Pd : In tanti hanno gridato al gruppo dirigente del Pd che vogliono cambiare. Magari in molti hanno votato Zingaretti per disperazione o per paura. Ma anche questi sono sentimenti importanti.Certo è difficile mettere a tacere, per chi ricorda questi anni recenti, le scelte sbagliate sul lavoro, sui migranti, sul welfare, sull'economia e sui diritti, la subalternità culturale all'avversario, il tarlo in fondo al cervello che ci chiede se ...

Primarie Pd - Zingaretti oltre il 60% anche nella Toscana del Giglio Magico. E vince nel circolo di Renzi e a Rignano sull’Arno : La Toscana non è piu Renziana. Non è più una questione di retroscena né di editoriali pensosi: ci sono i dati delle Primarie Pd a non lasciare spazio a interpretazioni. nella regione più Renziana d’Italia il governatore Nicola Zingaretti ha vinto ovunque con il 62% dei consensi e lasciando le briciole agli altri due candidati alla segreteria del partito, Maurizio Martina (20%) e Roberto Giachetti (16%). Adesso, con i risultati di domenica, ...

Pd : Bisato (Veneto) - 'in regione più votanti delle Primarie del 2017' : Padova, 4 mar. (AdnKronos) - "Samo veramente soddisfatti, bisogna sottolineare innanzitutto la straordinaria riuscita in termini di partecipazione: ieri 86.900 mila persone hanno deciso di uscire di casa e andare a votare nei gazebo per le primarie del Pd anche qui in Veneto, duecento votanti in più

Nicola Zingaretti - le Primarie del Pd sono belle ma inutili : C’è un grande entusiasmo per le primarie del Pd per l’idea – condivisibile – che quando tanta gente vota è comunque una buona notizia. Vero, ma le buone notizie finiscono qua. E non lo dico certo per pregiudizio, visto che in coda al gazebo con la tessera elettorale e i due euro mi ci sono messo anche io. ZERO SORPRESE. Nessuna ma proprio nessuna delle tante primarie del Pd ha mai avuto un risultato in bilico e un vincitore ...

Cinque cose sulle Primarie del PD : Com'è andata davvero l'affluenza, dove Zingaretti è andato bene e dove è andato meno bene, quali saranno le sue prime mosse

Zingaretti ha vinto le Primarie - comincerà a perdere per colpa del Pd? : (Foto: Cecilia Fabiano-LaPresse) La prima prova: neanche tre mesi per costruire quell’alleanza larga, sul miracoloso modello del Lazio, che si presenti alle elezioni europee del 26 maggio. E porti a casa qualcosa di più delle stime attuali: almeno il 20, magari il 25%. Che dia cioè una prima risposta al neosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, una manifestazione di fiducia dopo i quasi due milioni di elettori che hanno popolato ieri i gazebo ...

Zingaretti ha vinto le Primarie - speriamo non inizi a perdere per colpa del Pd : (Foto: Cecilia Fabiano-LaPresse) La prima prova: neanche tre mesi per costruire quell’alleanza larga, sul miracoloso modello del Lazio, che si presenti alle elezioni europee del 26 maggio. E porti a casa qualcosa di più delle stime attuali: almeno il 20, magari il 25%. Che dia cioè una prima risposta al neosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, una manifestazione di fiducia dopo i quasi due milioni di elettori che hanno popolato ieri i gazebo ...

Primarie Pd - Renzi : 'Vittoria bella e netta per Zingaretti - lo aiuterò. In coda ai seggi pure i delusi M5S' : ... il lungo fiume di persone di sabato a Milano, i pienoni alle presentazioni del libro', sono per Matteo Renzi 'splendidi segnali di una comunità viva e di una stagione politica, quella del M5S, che ...

Primarie del Pd - ora il Movimento 5 stelle trema : 'Li abbiamo rianimati noi per colpa della Lega' : Il Movimento 5 stelle vive con agitazione il nuovo corso del Pd. C'è curiosità per il nuovo segretario Nicola Zingaretti che si è sempre detto disponibile a dialogare con i grillini. Ma dall'altro ...

Primarie Pd - Zingaretti : “Primo grande segnale - molti delusi sono tornati e stanno tornando in un nuovo Pd” : “Io penso ai delusi, a coloro che non hanno votato alle Politiche e che oggi credo erano in fila ai gazebo, penso a quelli che si sono allontanati, che ci hanno criticato, frainteso, che non avendo più fiducia in noi hanno votato per altre forze politiche. Ho visto in questo risultato un primo grande segnale: molti sono tornati e stanno tornando in un nuovo Pd e un nuovo centrosinistra”. Lo ha Nicola Zingaretti, vincitore delle ...

Primarie del Pd - ora il Movimento 5 stelle trema : "Li abbiamo rianimati noi per colpa della Lega" : Il Movimento 5 stelle vive con agitazione il nuovo corso del Pd. C'è curiosità per il nuovo segretario Nicola Zingaretti che si è sempre detto disponibile a dialogare con i grillini. Ma dall'altro lato fa paura. Del resto i sondaggi danno i pentastellati in sofferenza mentre ora i dem potrebbero com

Come sono andate le Primarie del Pd : (foto:Fabio Cimaglia / LaPresse) Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito democratico. Il presidente della Regione Lazio ha ottenuto più del 60% dei voti alle elezioni delle primarie del Pd, superando così la soglia del 50% più uno richiesta per essere eletti senza passare per l’Assemblea nazionale. Maurizio Martina si è fermato al 22,8% per cento, Roberto Giachetti al 12,8%. Il risultato è apparso chiaro già un’ora dopo ...

Primarie del Pd - Alan Friedman : 'Lo spettro di Matteo Renzi aleggia ancora sul partito in vista delle europee' : Alan Friedman, con un post sul suo profilo Twitter , parla delle Primarie del Pd e della vittoria di Nicola Zingaretti , eletto a stragrande maggioranza dal popolo di sinistra nuovo segretario del ...