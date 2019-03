Juventus | Paratici sul futuro di Allegri

Juventus - Ozil sulla lista di Paratici : il tedesco vuole andare via da Londra : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere nei prossimi anni (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, […] L'articolo Juventus, Ozil sulla lista di Paratici: il tedesco vuole andare via da ...

Juventus - Paratici : 'Allegri vedrà Agnelli dopo la partita con l'Atletico Madrid' : Così, ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Juve, il ds della Juventus, Fabio Paratici, che definisce una 'leggenda metropolitana' le voci su un cambiamento dei rapporti con il tecnico. 'I ...

Juventus - Paratici non chiude all’addio di Allegri a fine stagione… : Juventus pronta ad affrontare una serata dalle mille emozioni al San Paolo di Napoli, per parlare del futuro di Allegri ci sarà tempo La Juventus si appresta a giocare una gara delicatissima sul campo del Napoli. Nel pre-partita il dirigente bianconero Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Skysport dell’incontro ma anche del futuro di Allegri sulla panchina juventina: “Il suo futuro non è legato al risultato di una partita ...

Calciomercato Juventus - Paratici piomba sul calciatore del City : i dettagli : Calciomercato Juventus – Buone notizie dall’Inghilterra per Juventus e Inter. Negli anni, Paratici ha sempre sfruttato le occasioni quando si parlava di mancato rinnovo per un calciatore, chiudendo prima e prendendolo successivamente per una cifra inferiore o a parametro zero, come successo per Ramsey, Emre Can e Pogba. Le ultime indiscrezioni riportano che i bianconeri potrebbero tentare l’assalto […] More

Marcelo-Juventus - ecco quanto costerà il brasiliano : affare Paratici : MARCELO JUVENTUS- Come noto, la Juventus sarebbe ormai pronta a mettere le mani su Marcelo, terzino attualmente in forza al Real Madrid, ma ormai pronto a dire addio al club spagnolo al termine della stagione. Un addio annunciato e parzialmente confermato. Paratici si prepara a studiare il colpo ad effetto. Chiaramente, l’arrivo di Marcelo potrebbe […] More

Calciomercato Juventus - blitz di Paratici in Portogallo : i dettagli : Calciomercato Juventus- La Juventus si muove per i talenti del campionato portoghese. Domani sera, in occasione di Porto-Benfica, annuncia ‘TuttoSport’, il d.s juventino Fabio Paratici dovrebbe inviare alcuni collaboratori al ‘Do Dragao’ per verificare i gioielli delle due squadre. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo l’esterno brasiliano Calciomercato Juventus, bianconeri in […] ...

Isco-Juventus - proposto un nuovo scambio : Paratici dice sì? : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Isco. Il centrocampista del Real Madrid, in rotta con Solari, avrebbe deciso di dire addio al club spagnolo per abbracciare una nuova esperienza di vita e professionale. Un addio al Real Madrid ormai certo e scontato, con Isco […] More

Joao Felix-Juventus - Paratici piomba sul nuovo Ronaldo : i dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni, e come riporta la stampa portoghese, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata a Joao Felix, giovane attaccante del Benfica, il quale avrebbe stregato il cuore di Paratici. Abilità nell’uno contro uno, forza fisica, tecnica e margini di miglioramento notevoli. La Juventus potrebbe decidere […] More

Joao Felix-Juventus : Paratici affonda il colpo - arriva il nuovo CR7 : Joao FELIX JUVENTUS- La Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Joao Felix, attaccante del Benfica, pupillo di Paratici. Il giocatore potrebbe rappresentare un ottimo investimento in vista del futuro. Classe, talento e margini di miglioramento notevoli. La Juventus potrebbe decidere di investire sul giocatore sia per il presente, sia in vista […] L'articolo Joao Felix-Juventus: Paratici affonda il ...

Mercato Juventus - vertice tra Paratici - Mendes e un top club : i dettagli : Mercato Juventus – Ha 19 anni ma è già corteggiato da tutte le big d’Europa: il Manchester United si è mosso per lui, Barcellona e Real Madrid si sono interessante, ed anche la Juventus lo ha messo nel mirino. Parliamo di Joao Felix, cenrocampista del Benfica, talento del calcio portoghese che i bianconeri vorrebbero portare in […] More

Zaniolo-Juventus - nuovo retroscena : doppia sorpresa per Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- Secondo quanto riportato sulle pagine di “Il Romanista”, la Roma sarebbe pronta a blindare Nicolò Zaniolo, così come la “Nike”, la quale potrebbe passare da semplice fornitore, a sponsor ufficiale vero e proprio. Una doppia beffa a sorpresa per Fabio Paratici, il quale potrebbe rinunciare all’assalto per il gioiellino giallorosso. Il centrocampista, valutato […] More

Juventus - Marcelo vuole lasciare il Real Madrid : Paratici è pronto : Juventus Marcelo – Lo sappiamo, la Juventus non è nuova a trasformare fantasie di mercato con Realtà. E’ proprio per questo che la società bianconera ha messo gli occhi su uno dei terzini più forti al mondo: Marcelo. Il brasiliano sembra essere in rotta con il Real Madrid e, dopo tanti anni e tanti trofei […] L'articolo Juventus, Marcelo vuole lasciare il Real Madrid: Paratici è pronto proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Russo-Juventus - sprint Paratici : il gioiellino vede bianconero : RUSSO JUVENTUS- Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Alessandro Russo, giovane portiere del Genoa classe 2001. Già ribattezzato il nuovo Donnarumma, Russo avrebbe catturato su di se tutte le attenzioni dei maggiori club italiani. Paratici sarebbe pronto allo sprint immediato per anticipare la concorrenza. Come evidenziato […] More

Higuain-Juventus - Paratici scioglie i dubbi : sarà di nuovo bianconero? : HIGUAIN JUVENTUS- Situazione piuttosto complicata per la Juventus e per Gonzalo Higuain. Di fatto, dopo il blocco del mercato per 2 sessioni per il Chelsea, il Pipita potrebbe far ritorno alla Juventus, complicando i piani di Paratici in vista della prossima sessione di mercato estiva. Di fatto la Juventus potrebbe così rinunciare ai 36 milioni […] More