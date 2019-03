Cade mentre pota una pianta | 89enne in ospedale

Livorno. Cade dalla finestra mentre lava i vetri : muore a 60 anni. La figlia colta da malore : La donna ha perso l'equilibrio ed è caduta dal terzo piano. Inutili tutti i tentativi di rianimarla. malore per la figlia che era in casa in compagnia della mamma. Non è il primo episodio del genere a Livorno.Continua a leggere

Roma - Cade da tetto mentre sistema antenna e muore : E' salito sul tetto di casa per sistemare l'antenna della tv , probabilmente spostata dal vento, ma è precipitato ed è morto . E' accaduto ieri mattina in Via Lercara Friddi, nella zona di Tor Vergata,...

Lecco - Cade mentre è impegnata in una scalata : morta 44enne : Era impegnata nella scalata del monte Legnone , Lecco, ed è precipitata da un versante del massiccio. E' morta così un'escursionista di 44 anni. Il corpo della donna è finito in un luogo molto ...

GR : Arosa - Cade da tre metri mentre spala neve - 63enne ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Napoli - muore Cadendo dal lampione mentre tenta di rubare cavi elettrici : Un uomo di 42 anni è morto cadendo da un lampione mentre tentava di rubare cavi di rame dalla linea elettrica a San Sebastiano al Vesuvio , Napoli, . È avvenuto lungo via Panoramica Fellapane, una ...

Cade dal terrazzo mentre stende i panni : grave donna : Una donna di 84 anni è precipitata dal terrazzo di casa mentre stava stendendo i panni a Sorgnano, paese alla periferia di Carrara (Massa Carrara). L’anziana è rimasta gravemente ferita e ora è ricoverata in rianimazione all’ospedale Cisanello di Pisa. La donna stata soccorsa dal 118 che ha allertato l’elicottero Pegaso atterrato nel piazzale della ex pretura. Poi il volo verso Pisa. L'articolo Cade dal terrazzo mentre stende i ...

Fabrizio Corona show su Canale 5 : gli Cade un dente per terra mentre parla con la Toffanin : Sabato 19 gennaio Fabrizio Corona è stato ospite di Verissimo e, oltre a promuovere il suo nuovo libro in uscita, l'uomo ha parlato di tante cose molto interessanti. Una rivelazione inaspettata che ha fatto l'imprenditore su Canale 5, riguarda la sua ex Silvia Provvedi; pare che la ragazza l'abbia tradito più volte con vari personaggi famosi, tra i quali Fedez. Durante l'intervista con la Toffanin, poi, l'ex re dei paparazzi si è reso ...

Cade mentre spala la neve - morto 84enne di Lanciano : Chieti - Un pensionato di 84 anni di Lanciano è deceduto a causa di una caduta mentre spalava la neve. L'incidente è avvenuto oggi alle 11.30 in via Panoramica. L'uomo, che aveva necessità di uscire con la propria auto, stava pulendo l'ingresso del garage, quando è scivolato e ha battuto la testa a terra. Sul posto il 118 e i carabinieri della Compagnia di Lanciano che stanno verificando le modalità ...

Scivola e Cade mentre spala la neve : 84enne muore a Lanciano : Un pensionato di Lanciano è morto questa mattina a causa di una caduta, mentre spalava la neve: l’84enne stava pulendo l’ingresso del garage, quando è Scivolato e ha battuto la testa a terra. Sul posto 118 e carabinieri della Compagnia di Lanciano. L’autopsia chiarirà se, prima di cadere, l’uomo sia stato colpito da malore. L'articolo Scivola e cade mentre spala la neve: 84enne muore a Lanciano sembra essere il primo su ...

Capodanno : Cade dal balcone mentre festeggia - giovane in gravi condizioni : Un 22enne di Pescara è rimasto gravemente ferito la notte scorsa dopo essere caduto da un balcone mentre festeggiava il Capodanno in una casa di Città Sant’Angelo, insieme ai due fratelli e alle loro fidanzate. Secondo la ricostruzione dell’accaduto il giovane sarebbe precipitato, per cause ancora da accertare, dal balcone del secondo piano dell’abitazione dove si trovava. La caduta, probabilmente è stata dovuta ad una ...