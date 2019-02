Stefania Orlando a Vieni da Me | “Il mio ex Roncato? Non abbiamo rapporti”

Vieni da me - Stefania Orlando e quella torbida storia di corna : 'Come ho scoperto che era sposato' : Stefania Orlando è stata ospite del salotto di Caterina Balivo a Vieni da me su Raiuno, dove ha raccontato dettagli piccanti sulle sue passate relazioni, da Andrea Roncato alla'attuale con un compagno ...

Vieni da me - Stefania Orlando e quella torbida storia di corna : "Come ho scoperto che era sposato" : Stefania Orlando è stata ospite del salotto di Caterina Balivo a Vieni da me su Raiuno, dove ha raccontato dettagli piccanti sulle sue passate relazioni, da Andrea Roncato alla'attuale con un compagno più giovane di lei. Proprio sulla differenza di età, in quest'ultimo caso di nove anni, ha chiarito

Stefania Orlando/ 'Sono stata l'amante di un uomo sposato. Andrea Roncato? Nessun...' : Stefania Orlando risponde alle domande a buio di Vieni da me: dalla relazione con un uomo sposato al rapporto con Andrea Roncato fino alle nozze con Simone.

Stefania Orlando sposa a 51 anni : «Con Simone sarà un matrimonio rock e romantico come una nuvola» : “Mi ha fatto il discorso e, dopo avermi dato l’anello, ha svelato che lo portava sempre con sé aspettando l’occasione giusta”, matrimonio in vista per Stefania Orlando che a 51 anni ha deciso di convolare a nozze col fidanzato, il musicista Simone Gianlorenzi, suo compagno da 11 anni. Sono le seconde nozze per la showgirl, dopo il passato matrimonio con Andrea Roncato, che si terranno sulla spiaggia di Fregene, sul litorale ...

Stefania Orlando il mio matrimonio sarà rock e romantico : Nozze in vista per Stefania Orlando e il compagno Simone Gianlorenzi. Intervistata dal settimanale “Nuovo” la showgirl racconta: “Mi ha fatto il discorso e, dopo avermi dato l’anello, ha svelato che lo portava sempre con sé aspettando l’occasione giusta”. Sono le seconde nozze per la showgirl, dopo il passato matrimonio con Andrea Roncato, che si terranno sulla spiaggia di Fregene, sul litorale romano: “sarà romantico come una ...

Stefania Orlando sposa Simone : c’è differenza col matrimonio con Roncato : Stefania Orlando parla del matrimonio con Simone Gianlorenzi e di quello con Andrea Roncato Manca poco al matrimonio di Stefania Orlando. Il prossimo giugno, a Fregene, l’opinionista di Unomattina in famiglia, convolerà a nozze col fidanzato storico Simone Gianlorenzi. I due si amano da undici anni e ora sono pronti a diventare marito e moglie. […] L'articolo Stefania Orlando sposa Simone: c’è differenza col matrimonio con ...