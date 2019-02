Sciopero trasporti di marzo | si fermano i mezzi pubblici in diverse date a partire dall' 8

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il mese disarà interessato da alcuni scioperi nel settore dei. Una data in particolare spicca sul calendario e si tratterà dell’8. Nel giorno in cui si festeggeranno le donne, andrà in scena unogenerale di tutte le categorie pubbliche e private. I sindacati aderenti alla mobilitazione nazionale saranno USB, CUB, SGB, COBAS e USI. Per 24 ore potrebbero verificarsi forti disagi a causa dello stop di, treni e aerei su tutto il territorio italiano. Alcune aziende del settore deihanno già comunicato dettagli riguardanti l’agitazione.GTT di Torino, ad esempio, vedrà il proprio personale astenersi dal lavoro per 24 ore, con modalità differenti a seconda della tipologia di servizio. Ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di AMT a Catania, ma in questo caso si tratterà di uno stop della durata di 4 ore (12.00-16.00). ...

