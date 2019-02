Primarie Pd | come e dove si vota domenica 3 marzo | gazebo e seggi aperti in tutta Italia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) A un anno dalla sconfitta alle politiche del 2018 e a poco più di 4 mesi dalle dimissioni dell’ex segretario Maurizio Martina, il Partito democratico eleggeràil proprio segretario nazionale nelle. Settemila ie iallestiti nei circoli democratici da migliaia di volontari, in cui gli elettori potranno recarsi per scegliere il candidato, e le liste a lui collegate, tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. I tre si sono confrontati giovedì 28 febbraio per l’ultimo faccia a faccia su Skytg24. A inizio febbraio si era conclusa la prima fase dellenei circoli che hanno coinvolto solo gli iscritti: Zingaretti era risultato il candidato piùto con 88.918 voti, pari al 47,38%; secondo Martina con 67.749 voti pari al 36,10% dei voti; Giachetti 20.887 voti pari all’11,13% degli iscritti. Non avendo nessuno dei tre ...

