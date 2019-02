Porto | in arrivo due partite chiave | la carica del difensore Pepe

AutostrasPorto - Rixi annuncia arrivo incentivi rottamazione TIR entro l'anno : Il Viceministro del Trasporti Edoardo Rixi annuncia incentivi per la rottamazione dei TIR "entro la fine dell'anno". Lo fa in occasione del convegno "Sicurezza, Formazione e Regolarità: le sfide dell'...

Google Chrome : in arrivo il supPorto alla Windows Mixed Reality : Dopo il tema scuro reso peraltro anche adattivo e automatico in base alle impostazioni del sistema operativo, Google introduce adesso un’ulteriore funzionalità in Chrome Canary che fortifica l’integrazione tra il browser e Windows 10. Ci riferiamo alla possibilità di rendere compatibile Google Chrome con la piattaforma di ambiente virtuale di Windows Mixed Reality, funzione introdotta in un flag con la recente versione Canary ...

Campania : trasPorto pubblico locale - in arrivo 800 nuovi autobus : Nell'ambito del piano di ammodernamento del parco autobus regionale, l' Agenzia Campana Mobilita' , Infrastrutture e Reti ha bandito una procedura di gara europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ...

Incendio a Ciampino - aeroPorto evacuato Tutti i voli in partenza e arrivo cancellati : Fumo da un’intercapedine nell’area interrata sottostante l’area Schengen. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine

Mercato Juventus - Paratici e Nedved occhio al Portogallo : talento in arrivo? : Mercato Juventus – Che il Portogallo sia una terra dove ben pescare giovani talenti è un fatto assodato. Ecco allora che i club italiani vigilano attentamente il Mercato lusitano a caccia di nuovi gioiellini. Come riferito da ‘A Bola’, ad assistere alla sfida di ieri tra Portimonense e Rio Ave, erano presenti anche alcuni osservatori di Juventus e Sampdoria. Oltre a […] More

Sport - bozza ddl : in arrivo riforma rapPorto lavoro professionista/dilettante : ... soprattutto i giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo Sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l accesso al mondo del ...

Sea Watch - un guasto all'ancora ritarda la partenza : l'arrivo al Porto di Catania previsto non prima delle 8 : A rompersi è stato il verricello dell'ancora e ci vorranno ore per ripararlo. Soltanto una volta riparato il guasto, la nave dell'Ong tedesca battente bandiera olandese si dirigerà verso Catania. I maggiorenni verranno poi trasferiti a Messina

Inter - in arrivo il Portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing : vuole lasciare la Juve : I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione , prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro, con il Southampton per il portoghese ...

Inter - in arrivo il Portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing : vuole lasciare la Juve : I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione, prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro, con il Southampton per il portoghese Cedric ...

Battisti - la diretta : folla di reporter a Ciampino per l'arrivo : in aeroPorto anche Salvini : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei Proletari armati...

Xbox One : il supPorto a mouse e tastiera è in arrivo anche per Gears 5 - PUBG - Sea of Thieves e molti altri giochi : Il supporto a mouse e tastiera è arrivato su Xbox One nel 2018 e offre la prima alternativa al gamepad standard. Nel corso dell'X018 in Messico, Microsoft ha presentato una selezione di titoli che supportano tale alternativa, confermando il supporto in arrivo più avanti per altri giochi.Come segnala Windows Central, al CES 2019, Razer, celebre produttore di accessori, ha presentato la sua nuova tastiera Turret, progettata per il gaming su Xbox ...

Il Milan parla Portoghese : in arrivo sito e account Twitter : Giovedì 8 gennaio, giorno della presentazione ufficiale di Lucas Paquetà, il Milan lancia il sito ufficiale e l'account Twitter in lingua portoghese L'articolo Il Milan parla portoghese: in arrivo sito e account Twitter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Samsung Pay : in arrivo il supPorto per BPER Banca e Banco di Sardegna : Samsung Pay è una piattaforma dedicata ai pagamenti realizzata dalla società coreana specializzata nella produzione di smartphone. Arrivato in Italia durante la prima […] L'articolo Samsung Pay: in arrivo il supporto per BPER Banca e Banco di Sardegna proviene da TuttoAndroid.