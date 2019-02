Maturità | al via la simulazione del secondo scritto | debutta la prova mista

Al via la simulazione della seconda prova di Maturità : "Buon lavoro a tutti". Lo scrive su twitter il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ai maturandi che oggi simuleranno un'altra tappa della #Maturita'2019 con gli esempi della seconda prova. Le simulazioni sono già disponibili sul sito dedicato. Gli esempi sono stati pubblicati nella sezione "Esami di Stato" del sito del MIUR, come previsto dalla circolare n. 2472 dell'8 febbraio scorso. Le simulazioni sono disponibili a questo ...

Roberto Saviano : "Via la storia dalla Maturità. Sempre peggio per colpa del ministro leghista Marco Bussetti" : "Via la storia dall'esame di maturità. La scuola cambia in peggio per volontà del ministro leghista Bussetti", attacca Roberto Saviano con un post sul suo profilo Twitter. L'autore di Gomorra pontifica contro il governo giallo-verde, in particolare, come è solito, contro la Lega di Matteo Salvini: "

Maturità 2019 - dopo lo sciopero dei docenti al via la simulazione della seconda prova : dopo lo sciopero di docenti e personale ATA, è in programma giovedì 27 febbraio la simulazione della seconda prova della Maturità 2019, che quest'anno per la prima volta sarà mista per alcuni istituti, con latino e greco al liceo classico e matematica e fisica allo scientifico: come funziona e quanto dura.Continua a leggere

