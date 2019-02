Lega del filo d' oro | +17% in dieci anni i casi di malattia rara

Tutti gli affari della Lega in Russia : Russiagate italiano, 'Legame stretto di affari e politica' Gli autori mettono dunque in luce un Legame stretto di affari e politica, dall'Italia alla Russia passando per la Bulgaria . E arrivando ...

Il disturbo dissociativo dell’identità portato in scena dall’Associazione ‘Corti da Legare’ : Roma – Venerdì primo marzo alle ore 21.00 in occasione di “Corti da legare” assisteremo grazie alla potenza del messaggio teatrale al manifestarsi di un disturbo tra i più rappresentati in letteratura e al cinema: anche conosciuto come “disturbo di personalità multipla”, la caratteristica distintiva del disturbo dissociativo dell’identità è la presenza di due o più distinti stati di personalità, le emozioni e gli impulsi emergono ...

Pro Patria fa 100 anni : gli auguri della Lega Pro : Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha inviato le sue felicitazioni per il compleanno della Pro Patria, che soffia su 100 candeline. 'Un obiettivo è un sogno con un punto d'arrivo diceva ...

DeLega fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...

Matteo Salvini - parla il capogruppo della Lega Riccardo Molinari : 'Per quali motivi sta ancora con Di Maio' : Saranno tre mesi vissuti pericolosamente, sul filo del rasoio, per la Lega, quelli che ci separano dalle elezioni europee del 26 maggio. Perchè Matteo Salvini sa di non poter mollare l'alleato M5S, ma ...

50 centesimi al giorno per colLegarsi a Facebook. Gli ugandesi abbandonano internet per colpa della tassa sui social : Le critiche stanno piovendo da più parti: oltre ad essere una manovra che limita fortemente la libertà di pensiero, sarebbe una misura che danneggia moltissimo l'economia del paese africano, uno dei ...

Livorno - il gruppo Grimaldi favorito ilLegalmente nel porto : interdetti i vertici dell'autorità portuale : Per anni il porto di Livorno sarebbe stato gestito dai vertici dell'autorità portuale nell'illegalità, favorendo illecitamente il gruppo Grimaldi in barba alla libera concorrenza e provocando danni milionari all'erario. Per questo il Gip della procura di Livorno ha accolto la richiesta di interdizio

Esclusivo : sì del M5S alla mini-Tav Svolta in estate. Intesa con la Lega : Il Movimento 5 Stelle dirà sì al progetto di una mini-Tav ambientalmente ed economicamente meno impattante di quello bocciato dall'analisi-costi benefici del professor Marco Ponti. In merito ci sarebbe già un accordo di massima con la Lega... Segui su affaritaliani.it

Carcere per George Pell - cardinale pedofilo. Difesa choc del suo Legale al processo : 'Fu una semplice penetrazione' - di M.A. Calabrò - : Una carica quella che era iniziata nel 2014 con i poteri di un vero e proprio "zar dell'economia" vaticana da cui aveva ottenuto dal Papa un "leave of absence", un permesso di allontanarsi dal ...

Livorno - favorivano ilLegalmente il gruppo Grimaldi : interdetti i vertici dell’autorità portuale - al via commissariamento : favorivano illegalmente il gruppo Grimaldi provocando danni milionari per l’erario e interferendo con la libera concorrenza. Oggi sono stati interdetti per un anno i vertici dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale: dopo questa decisione, il ministero dei Trasporti ha disposto l’immediata individuazione di un commissario straordinario per il porto di Livorno, uno dei 10 più grandi del Mediterraneo. Secondo le accuse ...

Siae - fino a ieri la proposta della Lega era inutile propaganda. Poi è arrivato Mogol : Stiamo assistendo a una strana storia d’amore tra chi dice di voler cambiare le cose e i dinosauri dello status quo. Uno scenario grottesco e italianissimo, che dimostra come buona parte della politica e la vecchia industria musicale siano ormai irreparabilmente lontane da ciò che succede nella vita reale. Ma andiamo con ordine. Finito il festival di Sanremo, l’ex direttore di Radio Padania e oggi deputato della Lega Alessandro Morelli tuona: ...