Inter | Icardi | “Ho sempre amato l’Inter Ora chi decide manca di rispetto”

Mauro Icardi : 'Amo l'Inter - ma chi decide mi manca di rispetto'/ Sfogo su Instagram : Mauro Icardi rompe il silenzio e pubblica una lunga lettera su Instagram: l'Amore per l'Inter e l'attacco a chi gli manca di rispetto.

Icardi all'Inter : 'Chi prende le decisioni mi rispetti' : "Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose ...

Mauro Icardi si scaglia contro l’Inter : La rottura è imminente. Mauro Icardi attacca la società. Il calciatore conferma il suo amore per i colori nerazurri ma

Icardi - lettera su Instagram : "Amo l'Inter - ma il rispetto non deve mai mancare" : Icardi rompe il silenzio pubblicando sul proprio profilo Instagram una lunga lettera aperta dopo che la distanza con l'Inter sembra ormai incolmabile. "In una famiglia possono succedere molte cose, ...

Fiorentina-Inter - Spalletti : "Ha ragione Pioli - capezzolo è mano… Icardi? Non ne parlo" : Milano, 28 febbraio 2019 " Prosegue la querelle Var dopo il tormentato Fiorentina-Inter arbitrata da Abisso. C'è chi ha rievocato il colpi di polpastrelli dell'andata, mentre l' Inter continua a ...

Icardi rompe il silenzio : "Amo l'Inter ma serve rispetto" : Icardi rompe il silenzio: "Amo l'Inter ma serve rispetto" L’attaccante nerazzurro si sfoga su Instagram dopo giorni di silenzio: “Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell'Inter” Parole chiave: ...

Icardi rompe il silenzio : "Non so se chi prende le decisioni abbia amore e rispetto per l'Inter e per me" : Icardi rompe il silenzio e passa all'attacco , ribadendo il suo amore per i colori nerazurri e puntando il dito contro i vertici del club . " Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso ...

Icardi rompe il silenzio : 'Amo l'Inter ma serve rispetto' - : L'attaccante nerazzurro si sfoga su Instagram dopo giorni di silenzio: "Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell'Inter"

Inter - nuova puntata del caso Icardi : lettera all'Inter pubblicata su Instagram : Non si placano le polemiche intorno all'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino poco fa ha pubblicato una lunga lettera sul proprio profilo Instagram, scrivendo parole d'amore verso la squadra nerazzurra. Ma è la chiosa finale inerente al "rispetto" che fa discutere i tifosi Interisti, che adesso si Interrogano su quale futuro attende il centravanti argentino. Questo il post sul profilo dell'attaccante ...

Inter - Icardi su Instagram : 'Chi prende le decisioni mi rispetti' : Torna a parlare Mauro Icardi. 'Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia ...

Mauro Icardi con un post Instagram : 'Amo l'Inter - ora merito rispetto' : Mauro Icardi torna a parlare e lo fa attraverso i propri profili social. L'ex capitano nerazzurro ha pubblicato una lunga lettera in cui parla del suo rapporto con l'Inter: " E' nei momenti più ...

Icardi dichiara amore all’Inter. Messaggio a Marotta e Spalletti? : Icardi scrive una lettera aperta ai tifosi. Parole d’amore per l’Inter, con un chiaro riferimento alle ultime scelte societarie. Non mancano messaggi duri, che sembrano diretti a Spalletti, Marotta e Perisic. Icardi Inter – Le parole di Mi9 ai tifosi “E’ nei momenti più difficili che si dimostra il vero amore. In quei momenti che […] More

Icardi replica a Spalletti 'Amo l Inter ma voglio rispetto' : MILANO - 'È nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. È in quei momenti che ho deciso di rimanere all 'Inter , con l'Inter'. Inizia con queste parole la lettera che Mauro Icardi ...

Icardi : lettera aperta all'Inter : 'In una famiglia possono succedere molte cose, belle o brutte. E per amore si può sopportare molto, di tutto, ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i ...