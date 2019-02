inmeteo

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Sonole persone scese in piazza in queste ore ad, nel Belgio, per l'ottava giornata di mobilitazione per il Clima. Le finalità sono quelle di sensibilizzare sul tema dei cambiamenti...

Corriere : Migliaia di persone si sono riunite giovedì 28 febbraio ad Anversa, in Belgio, in occasione dell'ottava giornata di… - Amanda_R66 : RT @Corriere: Migliaia di persone si sono riunite giovedì 28 febbraio ad Anversa, in Belgio, in occasione dell'ottava giornata di mobilitaz… - InMeteo : NEWS: In migliaia ad Anversa per la lotta al riscaldamento globale: presente anche la ragazzina Greta Thunberg -