Ferrari F8 Tributo - Svelata l' erede della 488 GTB

quattroruote

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Più che una vera e propria, laF8è unevoluzione488 GTB. La sportiva che sarà esposta in anteprima mondiale al Salone di Ginevra andrà a sostituire la V8 a motore centrale, perfezionandone meccanica, aerodinamica e tecnologia. Una berlinetta proiettata verso il futuro dunque, ma anche fedele al passato come dimostrano alcuni richiami alle più iconiche otto cilindri di Maranello come la 308 GTB e sua maestà F40.488 due punto zero. La base meccanica è quella488 Pista, debitamente ritarata e modificata per consentire ai clienti una migliore fruibilità rispetto alla due posti ispirata alle sportive da competizione. Il propulsore è lo stesso V8 biturbo di 3.9 litriPista: la potenza massima è di 720 CV (50 in piùGTB) a 8.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 770 Nm a 3.250 giri/min. Anche il cambio non ha subito modifiche ...

albertoallen : #Ferrari F8 Tributo, l’ultima delle supercar tradizionali italiane debutta a Ginevra – FOTO - lagos682 : RT @VikyBorgomeo: Nuova #ferrari F8 Tributo. Con i suoi 720 cv e la potenza specifica record di 185 cv/l, il motore è il più prestazionale… - auto_app : #F8Tributo: si chiama così la nuova supercar #Ferrari che la Casa di Maranello porterà al Salone di Ginevra. Ecco t… -