Dimesso dall’ospedale di Empoli - bimbo operato d'urgenza al Meyer : Dimesso dall’ospedale di Empoli, bimbo operato d'urgenza al Meyer Il piccolo è stato portato al pronto soccorso dopo una caduta a una festa. Dimesso, è tornato a casa ma le sue condizioni sono peggiorate e i genitori lo hanno portato all’ospedale pediatrico di Firenze dove è stato operato per una emorragia ...

Serie A Spal - Semplici Dimesso dall'ospedale : FERRARA - L'allenatore della Spal , Leonardo Semplici , è stato dimesso nella mattinata di oggi dall'ospedale Santa Maria dell'Annunziata di Firenze. Come comunica anche il club ferrarese tramite una ...

Neonato morto a Torino appena Dimesso dall’ospedale. Il padre : “Voglio giustizia” : Continuiamo a guardare le sue foto: è tutto ciò che ci rimane». Said, il papà di Giacinto, tiene per mano sua moglie Fatna. Insieme sfogliano le pagine degli album e scorrono in continuazione la galleria del cellulare, dove ci sono gli scatti della famiglia al completo. È il loro modo di affrontare quello che per un genitore è il dolore più grande:...

Torino - neonato Dimesso dall'ospedale muore di polmonite : per i medici era ‘rinite’ : Un neonato, di soli 20 giorni,è deceduto in seguito alle complicazioni respiratorie derivantI da una polmonite non diagnosticata. Il piccolo, che si chiamava Giacinto, aveva accusato frequenti colpi di tosse e aveva smesso di mangiare. Inoltre, soffriva di svenimenti e vomitava. E per quasi tutta la giornata, secondo il racconto dei genitori, passava il tempo a dormire. Il calvario del piccolo malato Di conseguenza, il 31 gennaio i genitori lo ...

Neonato muore dopo essere stato Dimesso dall’ospedale - aperta un’inchiesta a Torino : La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti a seguito della morte, il 2 febbraio, di un bimbo di 20 giorni che era stato visitato e dimesso dall’ospedale Maria Vittoria per forti attacchi di tosse e svenimenti. Si ipotizza che l’abbia stroncato una polmonite, ma la causa esatta della morte si saprà solo dopo ulteriori ...

Torino. Muore a 20 giorni dopo essere stato Dimesso dall’ospedale - aperta un’inchiesta : Il bimbo tossiva continuamente e dormiva tutto il giorno: portato dai genitori all'ospedale "Maria Vittoria", gli è stato prescritto un aerosol ed è stato rimandato a casa. La Procura di Torino: omicidio colposo a carico di ignoti.Continua a leggere

Torino - muore neonato Dimesso dall'ospedale dopo la crisi di tosse : inchiesta della procura : Il piccolo di venti giorni tossiva continuamente e dormiva tutto il giorno: portato dai genitori al "Maria Vittoria", gli è stato prescritto un aerosol ed è stato rimandato a casa

Manuel Bortuzzo Dimesso dall'ospedale : inizia la riabilitazione per il nuotatore : Manuel Bortuzzo ha terminato il suo percorso in terapia intensiva, ha lasciato l'Ospedale San Camillo e ha raggiunto la Fondazione Santa Lucia , Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, , ...

L’ex cardinale McCarrick è stato Dimesso dallo stato clericale : Per gli abusi sessuali su minori e seminaristi condotti per decenni: è un provvedimento senza precedenti nei confronti di un ex arcivescovo

Scavone Dimesso dall'ospedale : Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del fortuito scontro di gioco con l'...

Lecce - Scavone Dimesso dall'ospedale : ANSA, - Lecce, 03 FEB - Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del fortuito ...

Scavone Dimesso dall'ospedale : Il calciatore del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale 'V. Fazzi' di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito dello scontro di gioco fortuito con l'...