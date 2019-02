Addio al cane Falco | l' eroe di Rigopiano è morto

Addio a Falco - il cane-eroe che salvò 3 bambini all'hotel Rigopiano : È morto Falco, il cane dei Vigili del Fuoco che per molti anni ha operato al fianco del soccorritore pontino Fabrizio Cataudella. Nel gennaio 2017, il lavoro dell'eroe a quattro zampe aveva contribuito a salvare tre bambini tra i cumuli di neve e macerie dell'Hotel Rigopiano crollato nel comune di Farindola, in Abruzzo.A dare la notizia della scomparsa di Falco è stato ieri lo stesso Fabrizio Cataudella tramite Facebook con queste ...

Morto Emiliano Sala - il commovente Addio del cane Nala durante il funerale : Morto Emiliano Sala – Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di Emiliano Sala, il corpo del calciatore è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. Nel frattempo tantissime persone sono arrivate a Progreso per rendere omaggio al calciatore ma a commuovere è stato il cane Nala di Emiliano Sala che ha vegliato per ore all’ingresso della camera ardente. I funerali si sono ...

Il commovente Addio del cane Nala durante il funerale del calciatore Emiliano Sala : La foto di Nala alla finestra, pubblicata dalla sorella dello sportivo con la scritta 'Anche Nala ti sta aspettando , ha fatto il giro del mondo. Così come in queste ore sta commuovendo l'immagine ...

Perdere un cane è paragonabile all'Addio ad un essere umano secondo la scienza : La scienza ha dimostrato che vivere il lutto di un cane non è un momento strano ed anzi, secondo la ricerca dell'officiai Journal of The Human Behavior and Evolution Study , potrebbe essere più ...

Addio a Boo - è morto il cane "più bello del mondo" : Il triste annuncio è stato dato dai padroni dell'esemplare di volpino di Pomerania diventato negli ultimi anni una vera e...

"Addio Pimpi" - avvelenato il cane della Tamaro : "Pimpi è morta", è stata "uccisa da un boccone avvelenato ". Con un lungo post su Facebook Susanna Tamaro dice addio alla cagnolina che era con lei da appena sei mesi. "Ti ho cercata a lungo - ricorda ...

Susanna Tamaro - il cane ucciso da una polpetta avvelenata : «Addio Pimpi - raggio di luce» : Amavi il mondo intero e i tuoi occhi osservavano il mondo con inesausta curiosità. Avresti dovuto essere il cane della mia vecchiaia, piano piano, con gli anni, avremmo rallentato il passo insieme e ...

Carolyn Smith in lutto : l'Addio sui social per la morte del suo cane : Carolyn Smith, divenuta famosa al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione, in qualità di giudice, nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle, ha commosso il popolo del web con un commovente messaggio di addio sui social dedicato al suo cane appena morto: 'Oggi ho perso una parte della mia anima'. Il mondo del web si è stretto attorno al lutto di Carolyn poiché chi possiede un animale sa benissimo il dolore che si ...