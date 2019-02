Università - classifica Qs per materia : Sapienza prima in “studi classici”. Il PoliMi nella top 10 con 3 discipline : Alcune sono conferme, come La Sapienza e la Bocconi, altre invece sono delle novità, come l’Alma mater studiorum di Bologna o l’Università di Pisa, entrate nella top 50. nella classifica “by subjects“, cioè per materia, delle Università del mondo, redatta dalla Quacquarelli Symonds, che prende in considerazione 48 insegnamenti, raggruppati in cinque macroaree e pubblicata questa notte, non sono mancate le sorprese. ...