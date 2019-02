Il Modica Calcio domani ospita la Riccardo Garrone : Il Modica Calcio domani alle 15 ospita la Riccardo Garrone nel turno infrasettimanale, al Vincenzo Barone i rossoblù devono solo vincere

Un Modica Calcio di carattere ad Enna : Un Modica Calcio di “carattere” fa un figurone ieri al “Gaeta” di Enna, il gol di Kebbeh non basta, Caputa “regala” il pari ai Gialloverdi.

Il Modica Calcio pronto per la trasferta di Enna : Il Modica Calcio pronto per la trasferta di Enna, il dg Peppe Sammito: “abbiamo qualita' e motivazioni per giocarcela al meglio”

Calcio : Modica Calcio rimonta due volte il New Pozzallo : Il Modica Calcio rimonta due volte il New Pozzallo, al “Barone” il derby con vista sui play off finisce senza vincitori. Una partita combattuta

Il Modica Calcio batte il Floridia : Il Modica batte di misura un roccioso Floridia, il gol di Marco Adamo avvicina i “tigrotti” alla zona play off. Il Modica batte il Floridia al Barone.

Modica Calcio al Vincenzo Barone contro il Floridia : Il Modica Calcio torna in campo dopo il turno di sosta, i “tigrotti” al “Vincenzo Barone” chiedono strada al Floridia. Domenica pomeriggio.

Calcio - Il Modica ospita il Megara : Il Modica ospita domenica 20 gennaio al “Vincenzo Barone” il Megara, per i “tigrotti” serve un successo pieno per restare in scia alla zona play off

Modica Calcio e Sporting Eubea : finisce a reti bianche : Un Modica Calcio in “emergenza” pareggia sul campo dello Sporting Eubea, al “Franco Vassallo” finisce a reti bianche. Un risultato che serve poco.

Prima trasferta del 2019 per il Modica Calcio : Prima trasferta dell'anno 2019 per il Modica Calcio, domenica i “tigrotti” di scena al “Vassallo” di Licodia ospiti dello Sporting Eubea

Il Modica Calcio inizia bene il 2019 : batte lo Sporting Priolo : Il Modica Calcio inizia bene il 2019 al Vincenzo Barone, un gol del bomber Kebbeh basta per battere uno Sporting Sriolo mai domo