(Di mercoledì 27 febbraio 2019) "Qual è il punto? È molto semplice: noi siamo favorevoli, i 5 stelle contrari". La mette giù secca un leghista di rango mentre prende una boccata d'aria nel cortile della Camera. Aria assai frizzantina. Perché a due chilometri di distanza, al Viminale,ha riunito in una specie di consiglio di guerra i governatori lombardo e veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e la ministra degli Affari regionali Erika Stefani: "Non esiste che andiamo a dopo le europee, chiudiamo prima".Nelle ore che precedono l'incontro si capisce che non sarà semplice routine. I comunicatori del Carroccio rimarcano che "l'incontro è a porte chiuse", mettono le mani avanti: "Non chiamare, ci sarà solo un comunicato". Che in effetti esce dopo una riunione durata poco più di un'ora: "Entro questa settimana il vicepremier e ministro ...

