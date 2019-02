Salento - due delfini morti sulle spiagge di Porto Cesareo : I due delfini fanno parte della specie più diffusa al mondo e nella zona in particolare: la Stenella Striata .

Brindisi - incidente sulla strada per il mare : 3 morti - Manuela vestita da sposa per i funerali : Tre le vittime di un tragico incidente stradale avvenuto sabato nella provincia di Brindisi. Dolore e incredulità ai funerali di una donna di San Pietro Vernotico, la quarantaduenne Manuela Vigneri, e della coppia di coniugi di Cellino San Marco, Giuseppe Ferulli e Alessandra Leuzzi, genitori di tre figli.Continua a leggere

Taranto - corteo silenzioso per ricordare i morti per inquinamento. Cartelli sulle foto dei bambini : “Io dovevo vivere” : Alcune migliaia di persone hanno partecipato a Taranto alla fiaccolata organizzata dall’associazione dei “Genitori tarantini” in memoria dei bambini morti di cancro e di tutte le vittime di malattie, che si ritengono connesse all’inquinamento. Il sindaco ha proclamato un lutto cittadino simbolico e diversi esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche al passaggio del corteo silenzioso, partito dall’ingresso ...

Brindisi : si schiantano sulla strada per il mare - tre morti. Proclamato il lutto cittadino : I sindaci di San Pietro Vernotico e Cellino San Marco hanno Proclamato una giornata di lutto cittadino all'indomani della morte in un incidente stradale di Manuela Vigneri, 42 anni, e dei coniugi Giuseppe Ferulli, 52, e Alessandra Leuzzi, 42.Continua a leggere

Spari sulla folla e morti : la polizia incendia i camion umanitari : San Paolo - Venezuela sempre più nel caos. Ieri la polizia ha sparato sulla folla e ha incendiato i camion umanitari. Maduro minaccia: 'Se mi accade qualcosa, sarà la rivoluzione', mentre Guaidó ...

Brindisi - terribile incidente sulla strada per il mare : morti due coniugi e una 40enne : Dramma sabato dopo le ore 12 sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico e Campo di mare. Nello schianto frontale tra due auto hanno perso la vita marito e moglie di 52 e 42 anni e una donna di 40 anni. Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo ai tre. Non è il primo incidente mortale che avviene su quell'arteria.Continua a leggere

Due alpinisti morti sul Cervino : AOSTA, 23 FEB - Dispersi dal 20 febbraio, sono stati trovati oggi i corpi di due alpinisti impegnati nella scalata del Cervino dal versante svizzero. Lo ha comunicato la polizia cantonale di Sion. I ...

Due alpinisti morti sul Cervino : ANSA, - AOSTA, 23 FEB - Dispersi dal 20 febbraio, sono stati trovati oggi i corpi di due alpinisti impegnati nella scalata del Cervino dal versante svizzero. Lo ha comunicato la polizia cantonale di ...

Vento e gelo sul centro-sud - morti e disagi. Mercantile incagliato a Bari : Tre morti nel Lazio, un Mercantile incagliato a Bari, uno scontro fra navi a Ischia: le raffiche di Vento gelido che stanno spazzando il centro-sud dell'Italia hanno causato crolli, vittime e forti disagi nei collegamenti marittimi, sospesi nel Golfo di Napoli. L'episodio piu' grave ad Alvito, nel Frusinate, dove poco dopo le 10 sono crollati un muro di due metri e parte di un capannone agricolo a causa del forte Vento: un 71enne e un 73enne ...

morti sul lavoro - 'Anime bianche' per chiedere più giustizia : "Vi racconto mio padre, una morte bianca ancora in cerca di giustizia". Chi parla e canta è Nando Misuraca , un cantautore e produttore discografico di 53 anni figlio di Bruno Misuraca , deceduto sul ...

Grecia : violenta ondata di maltempo sull’isola di Creta - almeno 2 morti : Un’improvvisa inondazione si è abbattuta sull’isola greca di Creta: almeno due persone sono morte e altre due sono disperse. Secondo quanto riporta ERT, le 4 persone si trovavano a bordo della stessa auto, erano tutti membri della stessa famiglia: la vettura è stata trascinata via dalla furia delle acque durante il violento temporale registrato ieri nei pressi di Tymbaki, nella parte meridionale dell’isola. I soccorritori hanno ...

Inquinamento Roma : “La procura indaghi sulle responsabilità per i morti da smog” : “L’amministrazione non e’ in grado di garantire la qualita’ dell’aria e la tutela della salute dei cittadini, e i dati diffusi oggi lo dimostrano”. E’ quanto afferma il Codacons in una nota, opo i dati diffusi dalla Onlus Cittadini per l’aria, secondo cui a Roma si registrano ogni anno 120 morti premature a causa dello smog. “Alla base dell’Inquinamento atmosferico in citta’ ...

Alessandro Di Battista fuori controllo - attacco estremo a Giorgio Napolitano : 'Vile - morti sulla coscienza' : Nel mirino di Alessandro Di Battista , ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata , dove si è difeso in modo ridicolo dalle accuse di aver creato la crisi diplomatica con la Francia, , ci finisce ...

Alessandro Di Battista fuori controllo - attacco estremo a Giorgio Napolitano : "Vile - morti sulla coscienza" : Nel mirino di Alessandro Di Battista, ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata (dove si è difeso in modo ridicolo dalle accuse di aver creato la crisi diplomatica con la Francia), ci finisce Giorgio Napolitano. Il grillino con la bava alla bocca spende parole pesantissime contro il presidente em