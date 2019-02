La prima recensione di Devil May Cry 5 è online | capolavoro o delusione?

In Suburra 2 la lotta per il potere è donna e Livia Adami è la chiave di tutto (recensione in anteprima - no spoiler) : Oscura come la prima stagione, ma dall'intreccio sempre più fitto e declinato al femminile: Suburra 2, disponibile su Netflix dal 22 febbraio, riprende a raccontare gli intrecci criminali tra politica, mafia romana e siciliana, Vaticano e criminali comuni che operano per collegare questi mondi in una "terra di mezzo", per dirla alla Carminati nelle carte del processo di Mafia Capitale. L'importanza della zona grigia in cui si fanno affari ...

TRUE DETECTIVE - Altro che prima stagione. Recensione degli episodi 3x04-05-06 : Recensendo i primi tre episodi dell'atteso ritorno di TRUE DETECTIVE ci siamo mostrati fiduciosi. Superata la metà della terza stagione, possiamo dirci ora definitivamente conquistati.In primo luogo ci troviamo di fronte a un cast impeccabile cui calzano a pennello personaggi caratterizzati nel profondo e indagati nell'animo a trecentosessanta gradi. Dal protagonista indiscusso interpretato da Ali Maehrshala (Moonlight, Luke Cage, ...

This Giant Beast That Is Global Economy : recensione in anteprima della nuova serie TV Amazon : In otto, frizzantissime puntate , questa docu-fiction che ha il piglio delle migliori comedy attuali o degli show televisivi più amati, ci porterà in un vorticoso viaggio attorno al mondo , ...

Le Regole del Delitto Perfetto torna alla prima stagione con l’Operazione Falò - recensione 5×12 e promo 5×13 : Quando mancano ormai pochi episodi alla fine di questa quinta stagione, la trama de Le Regole del Delitto Perfetto sembra sempre più in preda di schegge impazzite. E le schegge sono i suoi protagonisti. Ognuno di loro, potenzialmente, da un momento all'altro è capace di fare una mossa, volontaria o involontaria, che fa saltare il banco: la posta in gioco è la libertà dei Keating 5 e di Annalise, ma anche quella di Bonnie e Nate, e ovviamente ...

La prima recensione di Resident Evil 2 morde la rete : remake capolavoro? : Manca esattamente una settimana da quello che già da ora promette di essere uno dei giorni più caldi del 2019. Almeno per i videogiocatori. Il prossimo 25 gennaio, Resident Evil 2 sarà infatti disponibile nei negozi fisici e digitali. Un remake, quello confezionato da Capcom, che vuole sì omaggiare il classico survival horror del 1998, ma anche reinterpretarlo in chiave moderna per la nuova generazione. Le piattaforme graziate dall'operazione ...

Assassin's Creed Odyssey : L'Eredità della prima Lama - ep.2 Eredità Oscura - recensione : Puntuale come un orologio svizzero ecco arrivare il secondo episodio dell'arco narrativo delL'Eredità della Prima Lama. Per chi non lo sapesse si tratta della Prima serie di contenuti scaricabili pensati per Assassin's Creed Odyssey, una nuova storia creata per raccontare l'origine di una delle armi più iconiche dell'intero panorama dei videogiochi: la Lama celata.Ne L'Eredità Oscura il giocatore sarà nuovamente impegnato ad aiutare ...

Amici come prima : recensione sul ritorno della coppia Massimo Boldi-Christian De Sica : Torna al cinema, dopo 13 anni, la coppia storica del film natalizi che vede protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica, nel loro nuovo film di Natale 2018. Vi forniamo trama, recensione e commento Cesare Proietti è il direttore dello storico Relais Colombo, a Milano. È un hotel di lusso e con l’arrivo dei nuovi soci cinesi, la figlia del proprietario Massimo Colombo, Luciana,per “necessari tagli al personale”, è costretta a licenziare ...

Amici come prima - il malinconico ritorno di Boldi e De Sica - recensione - : I due protagonisti di Amici come prima invece sono alle soglie della terza età e anche oltre, sconfitti da un mondo che corre più veloce di loro. Fanno tenerezza. Così però lo spettatore sprofonda ...