Jason Bourne Video | su Italia 1 il film con Matt Damon | oggi | 27 febbraio 2019

Programmi TV di stasera - mercoledì 27 febbraio 2019. Su Italia1 Matt Damon e Alicia Vikander in «Jason Bourne» : Matt Damon e Alicia Vikander in Jason Bourne Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Fiorentina vs Atalanta Da una parte Luis Muriel, reduce dallo spettacolare gol su punizione con il quale ha riaperto la gara contro l’Inter di domenica sera (poi chiusa sul 3-3 dal rigore fantasma trasformato da Veretout), dall’altra Duvan Zapata: l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta, sarà anche un ...