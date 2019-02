Internet of People | capire il vero senso delle tecnologie

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sono passati 12 anni dall'entrata in commercio del primo iPhone: era l'inizio dell'estate 2007 quando Steve Jobs, durante la presentazione del primo device portatile di casa Apple, in uno dei suoi show più riusciti, sbalordì la platea degli invitati facendo sembrare gli smartphone al momento sul mercato dav"obsoleti": i dispositivi Blackbarry, Ericsson, Nokia erano infatti strumenti lontani anni luce dai prodotti che siamo abituati a utilizzare, cellulari con scomode tastiere QWERTY e schermi minuscoli.Ma dire che l'iPhone, salvando l'unica parte di quei dispositivi davintelligente – lo schermo – abbia trasformato il mercato dei cellulari, sarebbe riduttivo. Il device intuitivo, user friendly, da cui poter acquistare musica e con cui poter comodamente gestire calendari, strumenti di scrittura e giochi attraverso le app avrebbe cambiato completamente ...

