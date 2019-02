Semifinali Coppa Italia 2019 : data - Calendario e tabellone : Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone data Semifinali Coppa Italia 2019 I quarti di finale di Coppa Italia si aprono martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, replica della 21a giornata di campionato. Da ora i giochi per la Coppa si fanno caldi, rendendo le sfide in campo più accese ed attraenti. Chi vincerà la gara secca dei quarti accederà alla Semifinali, con andata il 27 febbraio e ritorno il 24 aprile. LEGGI ANCHE: ...

Calendario Coppa Italia 2018-2019 : tabellone ottavi - quarti e semifinali : Calendario Coppa Italia 2018-2019: tabellone ottavi, quarti e semifinali Date e Calendario completo Coppa Italia 2019 tabellone ottavi, quarti, semifinali e finale Coppa Italia 2019 La Coppa Italia giocherà il quarto turno a partire dal 4 Dicembre. Ma sarà a partire dal 12 Gennaio che entrerà nel vivo. In quell’ occasione vedremo infatti schierate per gli ottavi di finale le otto teste di serie della manifestazione, vale a dire e prime ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Scatterà domani, mercoledì 27 febbraio, la Coppa del Mondo 2019 del Pentathlon moderno: la prima tappa si terrà al Cairo, in Egitto. Si partirà domani con le qualificazioni femminili, mentre giovedì si terranno quelle maschili. Venerdì al via le finali con le donne, mentre sabato tocca agli uomini, infine domenica ci sarà la staffetta mista. Per l’Italia in gara tra le donne Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Sotero e Francesca ...

Pentathlon - Coppa del Mondo 2019 : il Calendario completo. Programma e date : Scatterà mercoledì 27 febbraio la Coppa del Mondo 2019 del Pentathlon moderno: la prima tappa si terrà al Cairo, in Egitto. Il circuito maggiore dello sport del soldato si sposterà a metà aprile a Sofia, in Bulgaria, mentre a metà maggio farà tappa in Ungheria, precisamente a Székesfehérvár. A fine maggio ci si sposterà in Repubblica Ceca, a Kladno, mentre a fine giugno a Tokyo nelle Finali si faranno le prove generali delle Olimpiadi ed in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : uomini a Bansko - donne a Crans Montana. Programma - orari e tv - il Calendario completo : La Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, dopo aver disputato il City Event di Stoccolma, si prepara per un intenso fine settimana di gare. Gli uomini saranno di scena a Bansko, in Bulgaria, con tre giorni di gare che prevedono una combinata, un superG ed un gigante. Per quanto riguarda le donne, invece, trasferta sulle nevi svizzere di Crans Montana, per una discesa e una combinata. Tante gare con punti pesanti in palio che andranno a delineare la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bansko 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dopo il City Event di Stoccolma, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Bulgaria a Bansko con una lunga tre giorni di gare. Si comincia venerdì con la combinata, poi sabato toccherà al superG ed infine domenica spazio ai gigantisti. Grande attesa in casa Italia soprattutto per il supergigante, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la Coppa di specialità e la gara bulgara rappresenta un momento fondamentale della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Messi ormai in archivio i Mondiali di Are 2019, è tempo di rituffarci nella Coppa del Mondo di sci alpino. Le ragazze saranno di scena a Crans Montana, in Svizzera, per una discesa libera e una combinata, nel weekend 23-24 febbraio. Vedremo all’opera nuovamente le specialiste della velocità, che cercheranno gli ultimi successi di una stagione che, piano piano, sta volgendo verso la conclusione. A livello di classifica generale, poi, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Scatta la Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno: dal 23 al 27 febbraio i migliori tiratori saranno a Nuova Delhi in India, per provare anche a strappare la carta olimpica: nelle otto specialità olimpiche individuali (carabina 10 e 50 metri e pistola 10 e 25 metri, maschili e femminili) saranno infatti in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che, va sottolineato, non saranno personali ma verranno assegnati alla federazione ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Melbourne 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv. C’è Vanessa Ferrari : Nel weekend del 21-24 febbraio si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Melbourne (Australia) andrà in scena il primo grande appuntamento internazionale del nuovo anno solare, la stagione agonistica riparte dall’altra parte del Pianeta e la posta in palio è ...

Sci alpino - dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo. Il Calendario e le date delle gare fino al termine della stagione : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino ma la stagione non è ancora terminata per questo sport, manca ancora un mese di gara e ci aspetta una parte finale di Coppa del Mondo davvero molto scoppiettante con ben tre weekend sulle nevi prima delle attesissime Finali di Soldeu (13-17 marzo) dove verranno assegnate definitivamente le Sfere di Cristallo. Il Circo Bianco ripartirà subito martedì 19 febbraio con il City Event di Stoccolma ...

