Auto | Renault Captur 2019 offre più contenuti e meno consumi GALLERY

Guida Auto noma - Possibile intesa tra Alleanza Renault-Nissan e Waymo : Dopo gli accordi con il gruppo FCA e la Jaguar Land Rover, Waymo potrebbe avviare una nuova partnership con l' Alleanza Renault-Nissan -Mitsubishi. L'obiettivo sarà lo sviluppo dei sistemi di Guida autonoma : le due aziende avrebbero già avviato da tempo le trattative e l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.Espansione in Cina. Se l'indiscrezione, portata alla luce dal Nikkei, dovesse rivelarsi corretta, Waymo potrebbe assicurarsi ...

Guida Auto noma - L'Alleanza Renault-Nissan potrebbe allearsi con Waymo : Dopo gli accordi con il gruppo FCA e la Jaguar Land Rover, Waymo potrebbe avviare una nuova partnership con L'Alleanza Renault-Nissan -Mitsubishi. L'obiettivo sarà lo sviluppo dei sistemi di Guida autonoma : le due aziende avrebbero già avviato da tempo le trattative e l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.Espansione in Cina. Se l'indiscrezione, portata alla luce dal Nikkei, dovesse rivelarsi corretta, Waymo potrebbe assicurarsi ...

Volkswagen Group sempre leader mondiale vendite Auto 2018. Toyota e Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi sul podio : ROMA - Non cambia nel 2018 la classifica mondiale delle case auto mobilistiche, con le vendite complessive ferme al di sotto della soglia dei 100 milioni a quota 95,6 milioni, in leggero calo rispetto ...

Volkswagen Group sempre leader mondiale vendite Auto 2018. Toyota e Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi sul podio : ROMA - Non cambia nel 2018 la classifica mondiale delle case auto mobilistiche, con le vendite complessive ferme al di sotto della soglia dei 100 milioni a quota 95,6 milioni, in leggero calo rispetto ...

Carlos Ghosn si è dimesso da amministratore delegato della casa Automobilistica Renault : Il manager francese Carlos Ghosn si è dimesso da amministratore delegato della casa automobilistica Renault: da due mesi Ghosn è in prigione in Giappone con l’accusa di avere trattenuto per sé alcuni fondi aziendali quando era a capo dell’azienda automobilistica