Tav | Piemonte ' prenota' il referendum

Tav - Consiglio Piemonte approva odg su consultazione popolare : Torino, 26 feb., askanews, - Via libera dal Consiglio regionale del Piemonte a un ordine del giorno, presentato Antonio Ferrentino, Pd, a sostegno della richiesta di consultazione popolare sulla Tav ...

Tav - Consiglio regionale Piemonte approva odg pro referendum : Il Consiglio regionale del Piemonte ha approva to un ordine del giorno, presentato dall'esponente Pd Antonio Ferrentino, che appoggia la richiesta di referendum sulla Tav lanciata in aula dal ...

Chiamparino : "Blocco Tav mette all'angolo Piemonte" : "I palazzi della politica non sono tutti uguali. Siamo a fianco delle forze economiche e sociali, della società civile che protestano contro questa decisione. Dal canto mio, se il blocco dei lavori ...

Tav - Chiamparino : si penalizza Piemonte : 13.28 Replica all'analisi costi/benefici sulla Tav il governatore Chiamparino . "Ora è chiaro chi vuole mettere il Piemonte in un angolo. Si delinea uno scenario che rischia di penalizza re pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale. Ora il governo si assuma la responsabilità di decidere". "I numeri sono il risultato di un lancio di dadi", dice il presidente dei piccoli industriali torinesi, Alberto. "E' inutile parlare di ...

Effetto Tav in Piemonte : la Lega adesso è tentata di correre da sola : Altre indiscrezioni raccontano di forti pressioni sul ministro Toninelli per non perdere tempo: il M5s vorrebbe silenziare la diatriba politica e spostare il confronto sui numeri del dossier, sapendo ...