Rock the mountains | i migliori festival musicali ad alta quota

"The Dirt" - arriva il film sulla vita hard Rock dei Motley Crue : Milano, 19 feb., askanews, - arriva su Netflix "The Dirt", il film sui Motley Crue, band che dell'hard rock ha fatto uno stile di vita. Il film, in uscita il 22 marzo, è basata sull'omonima biografia. ...

Dal Rock dei Subsonica allo swing di Greg - dal progressive degli O.R.k. e dei The Pineapple Thief al suono dell'aurora boreale : LUNEDI' 18 FEBBRAIO. Musica/AIR, Artisti in Residenza, al Parco della Musica. Il progetto AIR - Artisti in Residenza è un viaggio che ha preso vita, corpo, libertà e sogni per tutto il 2018 spaziando ...

Ex-Otago - Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo - l’indie Rock entra ancora nelle case degli italiani : Definire l'indie è spesso imbarazzante, perché siamo ben lontani dalla circoscrizione di un genere musicale: Ex-Otago, Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo potrebbero creare un ossimoro. Chiunque abbia a che fare con l'indie odia parlare di stile musicale, perché quella parola racchiude un'attitudine rispetto all'industria discografica, rispetto al mainstream e rispetto a qualunque cosa che sia il già sentito, il già visto e il già ...

Ufficiali i concerti di Florence + The Machine e The 1975 a Milano Rocks : info e biglietti in prevendita : Sono Ufficiali i concerti di Florence + The Machine e The 1975 a Milano Rocks. A poche ore dal conto alla rovescia avviato sui social Ufficiali della manifestazione, ecco arrivare i primi nomi degli artisti che prenderanno parte alla serata di debutto in programma per il 30 agosto. La serata si terrà presso l'Area Expo di Milano, con biglietti in prevendita che saranno erogati secondo le modalità indicate al momento dell'annuncio dei ...

Florence + The Machine e The 1975 sono i primi headliner annunciati di Milano Rocks 2019 : Wow! The post Florence + The Machine e The 1975 sono i primi headliner annunciati di Milano Rocks 2019 appeared first on News Mtv Italia.

WWE – La star NBA Antetokounmpo provoca The Rock : “potrei ucciderlo sul ring!” : Giannis Antetokounmpo, grande fan di The Rock, si lancia in una simpatica ‘minaccia’ verso l’ex stella WWE e noto divo di Hollywood Giannis Antetokounmpo è uno dei giocatori destinati ad essere presente e futuro dell’NBA. Il cestista grego ha un fisico granitico, scolpito dai duri allenamenti in palestra che hanno aggiunto un’importante massa muscolare ad un corpo dalle proporzioni impossibili da riscontrare in un’altro ...

Al Duse di Bologna un Capodanno a ritmo di Rock 'n' roll con Matthew Lee : BIGLIETTERIA Dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un'ora prima l'inizio degli spettacoli. Chiuso dal 23 al 26 dicembre 2018. Via Cartoleria 42, 40124 Bologna 051 231836 - biglietteria@...