Pentathlon moderno | Coppa del Mondo Il Cairo 2019 | l’Italia spera in Alice Sotero ma la

(Di martedì 26 febbraio 2019) Partirà domani, mercoledì 27 febbraio, con le qualificazioni femminili della tappa delladeldi. In Egitto saranno presenti per l’Italia tra le donne Alessandra Frezza, Elena Micheli,e Francesca Tognetti, mentre tra gli uomini al via Riccardo De Luca, Matteo Cicinelli, Giuseppe Mattia Parisi e Pier Paolo Petroni, infine comporranno la staffetta mista azzurra Matteo Cicinelli ed Alessandra Frezza.Si apre così la corsa verso le Finali del circuito maggiore in programma a Tokyo a fine giugno, quando si assegneranno anche i primi pass olimpici: in Egitto nella gara maschile ci sarà il campione del2017, il sudcoreano Jung Jinghwa, che si misurerà con il transalpino Valentin Belaud, e con due pentatleti del calibro del russo Alexander Lesun e dell’ucraino Pavlo Tymoshchenko. Occhio anche alla squadra magiara, che tanto ...