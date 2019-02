L’Italia va a fondo | l’Europa chiede ai grillini di lasciare il Governo ad altri

Sci di fondo - Mondiali 2019 : scelta L’Italia per 15 km e 10 km. Francesco De Fabiani ci prova : I Mondiali 2019 di sci di fondo sono fermi per una giornata di riposo ma domani si tornerà a fare subito sul serio a Seefeld (Austria). Martedì 26 febbraio andrà infatti in scena la 10 km a tecnica classica, l’Italia si affida al terzetto composto da Lucia Scardoni, Anna Comarella e Caterina Ganz che proveranno a mettersi in luce. Le chance maggiori sono affidate a Francesco De Fabiani che mercoledì 27 febbraio tornerà sulla neve dopo aver ...

Mondiali Sci di fondo – L’Italia sul podio della team sprint TC - Pellegrino e De Fabiani si prendono il bronzo : Prima medaglia per De Fabiani, Pellegrini invece sale per la terza volta consecutiva sul podio mondiale di questa specialità dello sci di fondo Siamo ancora sul podio. Come a Falun, come a Lahti. L’Italia si prende un’altra medaglia nella team sprint mondiale confermandosi tra le potenze di questa specialità nello sci di fondo dopo il bronzo del 2015 e l’argento del 2017: a Seefeld sale per la terza volta consecutiva sul ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : battaglia scandinava nella team sprint femminile. L’Italia cerca la finale : La mattina dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld comincerà molto presto con la team sprint femminile, e vedrà duellare, ancora una volta, i tre team scandinavi in cerca di una medaglia di metallo pregiato, anche se non saranno i soli a contendersi il podio. Di sicuro tra Norvegia e Svezia ci sarà un duello non da poco, vista la presenza da una parte di Ingvild Flugstad Oestberg e Maiken Caspersen Falla, dall’altra ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : scelta L’Italia per le team sprint - Pellegrino-De Fabiani puntano al podio! : Domenica 24 febbraio si disputeranno le team sprint ai Mondiali 2019 di sci di fondo, a Seefeld (Austria) si torna sulla neve per assegnare le medaglie nella staffetta veloce: le coppie in gara si affronteranno con l’obiettivo di conquistare le prestigiose medaglie iridate. L’Italia si affiderà in particolar modo al duo maschile: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, i due ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia delL’Italia. Aggrappati a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani : “Hashtag NonsoloFedericoPellegrino”. Nelle ultime due grandi manifestazioni internazionali di sci di fondo l’Italia si è presentata con una sola vera speranza di medaglia, legata allo specialista valdostano della sprint. A Lahti due anni fa Pellegrino riuscì a conquistare il titolo iridato della sprint individuale a tecnica libera e, assieme ad uno scatenato Noeckler, a ottenere l’argento nella Team Sprint a tecnica ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Cogne 2019 : passa dalL’Italia l’ultimo test prima dei Mondiali di Seefeld : L’ultimo weekend di Coppa del Mondo prima del trasferimento generale a Seefeld, per i Mondiali, fa tappa in Italia, a Cogne, sulle piste che hanno già visto svolgersi i Campionati Italiani pochissime settimane fa. Si comincerà il sabato con le prove sprint a tecnica libera e si finirà la domenica con la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe a tecnica classica. Il contingente italiano, per l’occasione, sarà molto nutrito, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati delL’Italia per la tappa di Cogne. Pellegrino la stella - tanti giovani all’arrembaggio : Nel weekend del 16-17 febbraio la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo farà tappa a Cogne (provincia di Aosta), sulle nevi italiane andrà in scena l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Seefeld e dunque ci sarà grande attesa per vedere all’opera i migliori atleti in vista della rassegna iridata. L’Italia punterà soprattutto su Federico Pellegrino che cercherà il colpaccio nella sprint a tecnica libera di sabato 16 febbraio ...

Sci di fondo - i convocati delL’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lahti. Cinque gli azzurri chiamati : Saranno Cinque gli azzurri in gara nel fine settimana nelle gare valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti, in Finlandia: quattro gli uomini, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger e Maicol Rastelli, mentre tra le donne ci sarà la sola Greta Laurent. In programma sabato la sprint individuale in tecnica libera e domenica la team sprint in tecnica classica. Importanti indicazioni in ottica Mondiali, in quanto ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ulricehamn 2019 in DIRETTA : Giandomenico Salvadori 14° nella gara vinta da Manificat - tra le donne Caterina Ganz punta delL’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle gare distance in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 12.00 scatterà la 15 km maschile, seguita alle ore 14.15 dalla 10 km femminile. Tra le donne saranno in pista con il 16 Caterina Ganz e col 40 Francesca Baudin, mentre tra gli uomini saranno al via con il 12 Mirco Bertolina, con il 20 Stefano ...

Sci di fondo – Mondiali Juniores di Lahti : L’Italia decima nella staffetta femminile - vince la Norvegia : La staffetta femminile è decima ai Mondiali Juniores di Lahti. Grande prova di Nicole Monsorno nella prima frazione Si chiudono con il decimo posto della staffetta i Mondiali Juniores della spedizione femminile azzurra. Nicole Monsorno, Rebecca Bergagnin, Valentina Maj e Laura Colombo sono riuscite a centrare la top ten con 2’10” di ritardo dalla Norvegia: la migliore è stata proprio la prima frazionista, Nicole Monsorno, che ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 - Ulricehamn. Caterina Ganz è la punta delL’Italia sperimentale nella tappa svedese : Niente prove generali di staffetta in vista dei Mondiali di Seefeld nella tappa svedese di Coppa del Mondo di Ulricehamn in Svezia, location inusuale per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Lo staff azzurro ha scelto di non affaticare troppo Pellegrino e De Fabiani che arrivano da una prima parte di stagione molto dura e dunque di far saltare ai due atleti di punta del fondo maschile l’appuntamento svedese, così come a Noeckler e Rastelli, ...