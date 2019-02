Latte | assalto a un' autocisterna nel Sassarese - Il prefetto | ' Tolleranza zero'

Vertenza Latte - assalto armato a cisterna Latte a Nule : assalto in piena regola alle prime luci dell'alba. Due uomini armati di pistola e con il volto coperto hanno fermato l'autotrasportatore a Nule, lo hanno costretto a scendere dal mezzo, lo hanno ...

Proteste del Latte in Sardegna - assalto armato ad autocisterna : Proteste del latte in Sardegna, assalto armato ad autocisterna Due uomini armati hanno fermato un mezzo che trasportava latte a Nule, hanno costretto l’autista a scendere e ad allontanarsi e poi hanno appiccato le fiamme. Salvini: “Questi delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori”. Oggi si apre tavolo tecnico su ...

Protesta Latte - assalto nel Sassarese : uomini mascherati danno alle fiamme autocisterna : assalto a un camion cisterna che è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura a Sassari tra pastori e trasformatori sul prezzo del latte.Alcuni uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule e Osidda attorno alle 6.30 e, dopo aver fatto scendere il conducente, lo hanno dato alle fiamme. Domenica un attacco simile era avvenuto nel Nuorese, ma la cisterna, ...

Protesta del Latte - un altro assalto nel Sassarese - incendiata una cisterna : Che ha già promesso un intervento: ' Per il mondo agropastorale servono soluzioni di sistema. Appena sarà nel pieno dei poteri, sarà mia cura convocare le parti interessate per arrivare a una ...

Protesta del Latte : assalto a cisterna nel Nuorese e nel giorno delle Regionali molti pastori disertano i seggi : Cronaca Protesta latte, dieci pastori indagati a Nuoro per blocchi stradali A Sindia, nel centro della Sardegna, un gruppo di pastori con le loro famiglie hanno disertato le urne dopo che alcuni ...

Elezioni in Sardegna : assalto a una cisterna del Latte e Salvini e Di Maio violano il silenzio : Sul voto rischiano di pesare anche le vicende recenti di cronaca e le diverse vertenze: alla protesta dei pastori si aggiunge la questione industriale giunta a un punto cruciale per la filiera dell'...