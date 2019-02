Kaspersky Lab si impegna nella protezione delle tecnologie bioniche per aiutare le

Kaspersky Lab e Starmus Festival insieme per promuovere la scienza e ispirare i giovani : Starmus Festival V riunisce una platea di relatori “stellari” per celebrare il cinquantenario dal primo sbarco sulla Luna e per attirare l’attenzione sulla necessità di una maggior trasparenza e di una collaborazione internazionale per aiutare a risolvere le questioni globali. Kaspersky Lab supporterà il Festival per il terzo anno consecutivo. La quinta edizione di Starmus si terrà all’ETH Zürich (Politecnico Federale di Zurigo) in Svizzera dal ...