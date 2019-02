In casa di Gianluca Vacchi è comparso (e poi scomparso) un ippopotamo : Un ippopotamo ripreso in un video nel giardino della villa dell'imprenditore Gianluca Vacchi, nel Bolognese, non è sfuggito all'attenzione dei carabinieri forestali. Il grosso mammifero, però, era già sparito quando i militari hanno fattoun sopralluogo nell'abitazione di Vacchi, il re dei social. La Convenzione di Washington regolamenta il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e se ...

Gianluca Vacchi in casa gira con il monapattino : Ecco cosa fa Gianluca Vacchi mentre aspetta che arrivino i suoi ospiti per un pranzo, fa un giretto in casa con il monopattino in giacca e cravatta. L’imprenditore dribbla tra le opere d’arte con leggiadria mostrando una porzione della sua lussuosa casa. Solo qualche mese fa lo stesso giro lo aveva fatto in moto. Il video fa impazzire i follower e supera i 2 milioni di like in poche ore. Ma le acrobazie Gianluca non le fa solo su ...