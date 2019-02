Fiorentina-Inter | arrivano le sanzioni per l’arbitro Abisso | pugno duro del designatore

Dopo Fiorentina-Inter : con la Var l'obbligo è dimenticare l'ego : Non si tornerà indietro, questo calcio dell'economia ma anche dei risultati indiscutibili, vuole tutti i gol certi, tutti i rigori certi, tutti i rossi certi, non accetta più i gol di mano non visti. ...

Fiorentina-Inter e l’episodio del rigore - Preziosi : “con il dubbio decida il Var” : Enrico Preziosi parla delle intenzioni sul mercato, il Genoa segue nuovi talenti. “Ne abbiamo più di uno, penso che a giugno faremo delle operazioni su qualcosa che stiamo studiando dall’anno scorso, poi saremo felici se avremo un pizzico di fortuna come quest’anno”. Sul colpo Piatek e poi sulla cessione: “siamo fortunati… Ma la scelte che sembrano occasionali, non sono tali – ha detto, al termine ...

Var Fiorentina-Inter - Marotta a muso duro : “Peggior danno di sempre” : VAR FIORENTINA INTER, polemiche e veleni – Non accennano a placarsi le polemiche dopo l’incredibile epilogo, ieri sera, di Fiorentina-Inter. Il rigore concesso e confermato dall’arbitro Abisso al minuto 96 di una gara pazza (e con tre importanti consultazioni in campo) spacca forse definitivamente in due la storia del Var, e della sua applicazione in […] L'articolo Var Fiorentina-Inter, Marotta a muso duro: “Peggior ...

Fiorentina-Inter - ecco perché Abisso ha dato il rigore : Da indiscrezioni in nostro possesso, siamo in grado di spiegarvi cosa è successo nel movimentato finale di Fiorentina-Inter. perché Abisso ha confermato la decisione di fischiare un rigore secondo ...

Fiorentina-Inter - messaggi shock contro Astori - Pioli e squadra : la vergogna continua : “Che indecente vergogna. Chi offende la memoria di Davide offende tutti noi. Qui il tifo non c’entra. Noi siamo un’altra cosa, noi siamo Viola”. E’ questo il messaggio sul profilo twitter dall’assessore allo sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, il riferimento è ai messaggi shock da parte di alcuni presunti tifosi nerazzurri che hanno oltraggiato la memoria dell’ex capitano viola, Davide ...

Polemiche post Fiorentina-Inter - Marotta : “Il VAR va rivisto” : Marotta VAR Fiorentina-Inter. Non si spengono le Polemiche sorte dopo il fischio finale di Fiorentina-Inter, terminata con il punteggio di 3-3 in seguito a un rigore assegnato ai viola a tempo ormai scaduto e ritenuto una vera ingiustizia da parte di Spalletti e dei nerazzurri. A prendere la parola ora e Beppe Marotta, amministratore delegato […] L'articolo Polemiche post Fiorentina-Inter, Marotta: “Il VAR va rivisto” è stato ...

Fiorentina-Inter - Marotta è un furia su arbitri - episodio Politano-Perisic e Wanda Nara : “Abbiamo subito un danno notevole, speriamo che non sia irreparabile nell’economia della stagione perché sarebbe veramente grave. Questa era una partita che ormai era definita, ma il mio grande rammarico è che noi come movimento calcio abbiamo investito tantissimo sullo strumento Var per ridurre gli errori e quindi l’uso che ne viene fatto deve essere scrupoloso e razionale. Se in una situazione del genere si confonde la ...

Fiorentina-Inter - insulti choc sui social dopo il rigore : 'Dovete fare la fine di Astori' : Il rigore dubbio - se non inesistente - dato alla Fiorentina all'ultimissimo minuto, dopo oltre 9' di recupero, della partita con l'Inter, costato ai nerazzurri due punti e la rabbia in tv di ...

Fiorentina-Inter - Marotta : 'Danno notevole - è l'errore più grave di sempre del Var' : MILANO - Dopo lo sfogo di Luciano Spalletti a caldo al termine di Fiorentina-Inter , arriva anche la rabbia di Beppe Marotta per il rigore assegnato ai viola nel recupero dall'arbitro Abisso. 'Abbiamo ...

Fiorentina-Inter : sui Social insulti al veleno per Davide Astori dopo la partita : Lo sport è divertimento e passione, e ci sta la rabbia, la frase lanciata in un momento d'ira contro qualcuno. E si capisce se magari può scappare una frase cattiva dopo che la tua squadra subisce la rete del pareggio quando si è ormai oltre il decimo minuto di recupero. Ma quello che è accaduto ieri dopo la gara di Serie A Fiorentina-Inter è davvero qualcosa di gravissimo, visto che non sono mancati insulti e frasi ingiuriose rivolte alla ...

Chiesa o Nainggolan? No - la scena è tutta di Abisso : Fiorentina-Inter finisce nel tumulto generale e Spalletti... : Il Corriere dello Sport parla di Fiorentina-Inter e spiega come non siano stati i vari campioni a prendersi la ribalta, quanto invece l'operato arbitrale. 'La scena, più di Chiesa o Nainggolan, l'hanno occupata Abisso ...

Fiorentina-Inter - Marotta alza la voce : “episodio incredibile che rischia di compromettere la stagione” : Beppe Marotta ha paura che l’errore di ieri contro l’Inter possa compromettere la stagione della squadra nerazzurra in chiave Champions League Beppe Marotta vede le rivali dell’Inter incalzare alle spalle della squadra di Spalletti ed i 2 punti persi ieri contro la Fiorentina, potrebbero dunque risultare letali a fine stagione. Nerazzurri defraudati da un calcio di rigore assolutamente inesistente assegnato dal direttore ...

Fiorentina-Inter - la lunga serie di eventi non frequenti : La Gazzetta dello Sport parla della partita Fiorentina-Inter e spiega come all'interno del match ci sia stata una lunga serie di episodi da prendere in esame. 'Può darsi che un giorno qualcuno racconterà una '...

Giù le mani dal Var! Bufera dopo Fiorentina-Inter ma la tecnologia non c’entra : la paura ha frenato Abisso : Le polemiche legate al Var dopo la clamorosa gara tra Fiorentina ed Inter, stanno imperversando anche nel day after: attenzione però alle critiche mosse contro la tecnologia nel calcio Bufera Var! Bufera giusta, necessaria. E’ corretto andare a parlare di quanto accaduto ieri tra Fiorentina ed Inter, qualcosa di davvero scandaloso, un precedente che speriamo resti isolato in era Var. dopo gli sfoghi ed i commenti a caldo, dettati ...