Due operai precipitano in cantieri edili : sono gravissimi : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Due operai sono rimasti gravemente feriti in due diversi incidenti sul lavoro, avvenuti nel pomeriggio di oggi nel milanese. Ne dà nota l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza di Milano. La dinamica dei due incidenti è simile, entrambi gli operai sono precipitati

Padova - operaio vince Due milioni al Gratta e Vinci e poi scappa : Un operaio Padova no di 50 anni ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci Maxi Miliardario: dopo aver offerto da bere agli avventori della tabaccheria in cui ha acquistato il biglietto se n'è andato, probabilmente a Roma.Continua a leggere

Auto travolge operai - Due morti : Torino, 7 feb. (AdnKronos) - Grave incidente sul lavoro nei pressi di Villareggia, nel torinese. Per cause in corso di accertamento, due cantonieri intenti a lavorare su strada sono stati travolti da un' Auto e, secondo quanto riferisce il 118, sono morti sul colpo. Sul luogo dell’incidente, lungo la

Bovisio Masciago : Due operai salgono su una gru per avere gli stipendi : Sono saliti sulla gru del cantiere della nuova scuola di Bovisio Masciago in via don Mariani alle 8 di giovedì mattina per chiedere il pagamento dei loro stipendi. Protesta di due operai egiziani per ...