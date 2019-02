Bari | immigrata picchiata dal branco in strada “Mi ha insultata anche un’infermiera

Bari - immigrata denuncia : aggredita da 6 donne e insultata anche dai soccorritori : È una denuncia gravissima quella che una donna ivoriana, che vive e lavora regolarmente in Italia da 30 anni, Edith Tro, ha fatto attraverso la stampa locale, e poi nazionale. Secondo quanto si apprende dal racconto della presunta vittima, mercoledì scorso la signora si trovava in Via Duca degli Abruzzi, precisamente in un sottopasso, nel pieno centro del capoluogo regionale pugliese, Bari. All'improvviso avrebbe chiesto ad un gruppo di persone, ...