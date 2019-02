Auto | nuovi allestimenti di 500 e Panda per festeggiare i 120 anni di Fiat GALLERY

Qualcomm annuncia un chipset WiFi 6 e Bluetooth 5.1 - anche per Auto - e nuovi componenti per le reti 5G : Qualcomm annuncia, nel corso del MWC 2019, un nuovo chipset per la connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.1 e nuovi componenti per le reti 5G. L'articolo Qualcomm annuncia un chipset WiFi 6 e Bluetooth 5.1, anche per auto, e nuovi componenti per le reti 5G proviene da TuttoAndroid.

Roma : arrivano 108 nuovi Autobus nella Capitale - presentati primi 38 : Roma – arrivano 108 nuovi autobus a Roma. Questa mattina il sindaco Virginia Raggi e il presidente di Atac, Paolo Simioni, hanno presentato i primi 38 nuovi mezzi che l’azienda ha affittato per un periodo massimo di 18 mesi dalla societa’ Cialone Tour. Gli autobus, nuovi, con livrea bianca e non rossa come gli ultimi mezzi entrati in servizio, sono stati prodotti da diverse aziende come Iveco, Vdl e Indcar e sono di diverse ...

Campania : trasporto pubblico locale - in arrivo 800 nuovi Autobus : Nell'ambito del piano di ammodernamento del parco autobus regionale, l' Agenzia Campana Mobilita' , Infrastrutture e Reti ha bandito una procedura di gara europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ...

Android Auto disponibile per sei nuovi veicoli Nissan del 2019 : Nissan aveva già introdotto il supporto ad Android Auto per sei suoi modelli del 2018, ai quali nelle scorse ore sono stati aggiunti altri sei veicoli del 2019 L'articolo Android Auto disponibile per sei nuovi veicoli Nissan del 2019 proviene da TuttoAndroid.

InnovAuto 2019 : a confronto i nuovi settori della mobilità : Il prossimo 13 febbraio si svolgerà a Milano la quarta edizione dell’evento “Innovauto – un ecosistema connesso per una nuova driving experience”. Grazie al confronto diretto con i Top Manager della mobilità, sarà un’opportunità unica di networking e approfondimento volta a indagare le direttrici della trasformazione del settore e le nuove tecnologie abilitanti il cambiamento. […] L'articolo Innovauto 2019: a confronto i nuovi ...

Autostrade : a rischio altri 5 viadotti. Perquisizioni in diverse sedi - 10 nuovi indagati per falso : Nuova svolta nell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, ma questa volta nel mirino degli investigatori finiscono le violazioni sistematiche nei controlli e nella prevenzione dei rischi su altri viadotti gestiti da Autostrade per l’Italia. Almeno cinque persone – dirigenti e tecnici di Aspi o della società controllata Spea, delegata a monitoraggi ...

IKN Italy annuncia la quarta edizione dell’evento Automotive che mette a confronto i nuovi attori della mobilità : IKN Italy annuncia la quarta edizione dell’evento Automotive che mette a confronto i nuovi attori della mobilità

Volkswagen Group - nuovi limiti su emissioni faranno salire prezzi Auto. Soprattutto quelle più economiche : WOLFSBURG - Il Gruppo Volkswagen è convinto che l'aumento dei costi dei materiali per conformarsi alle norme alle nuove emissioni di CO2, che la Ue vuole ridurre del 37,5% in dieci anni,...

Auto : in arrivo ben 16 nuovi modelli per Ford : In un’intervista rilasciata alla CNBC il CEO di Ford, Jim Hackett, ha dichiarato che la casa dell’ovale blu ha ben 16 nuovi modelli in arrivo nei prossimi anni, uno dei quali elettrico già il prossimo anno e sarà una grande sorpresa. “Abbiamo parlato di un enorme investimento nei veicoli elettrici. Abbiamo 16 modelli in fase di design e sviluppo. Abbiamo una sorpresa abbastanza grossa in arrivo l’anno prossimo“, nessun ...