Al via la commissione d' inchiesta sulle banche | indagherà su vari aspetti del sistema

Banche - via libera a commissione inchiesta : "Dopo l'incontro a Vicenza con le associazioni dei 6.000 truffati, oggi a Palazzo Chigi sono stati definiti i dettagli per il decreto ministeriale sui truffati delle Banche in modo da assicurare loro ...

Copyright - via libera della commissione del Parlamento Ue alla riforma. Editori soddisfatti. M5s : “Ferita libertà rete” : Esultano gli Editori ma anche Pd e Forza Italia, mentre i 5 Stelle parlano di “ferita alla libertà della rete”. La commissione affari giuridici del Parlamento europeo ha dato luce verde all’accordo informale che era stato raggiunto tra i negoziatori del Consiglio e l’Eurocamera sulla riforma del Copyright, che a settembre era stata approvata dalla plenaria a Strasburgo. Il testo è passato con 16 voti a favore, 9 contrari e zero ...

Denunciò il suo ex per le restituzioni fantasma ma il pm chiede l'archiviazione. Sarti (M5S) : "Mi dimetto da presidente Commissione Giustizia" : "A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente della Commissione Giustizia della Camera e, a tutela del Movimento 5 stelle, mi autosospendo". Così, in una nota, Giulia Sarti, deputata M5s e presidente della Commissione Giustizia. "In questa occasione, tengo anche a precisare che nè ...

Pensioni : Q100 e Rdc - via libera al maxi decreto dalla Commissione al Senato : Dopo un lungo esame e numerosi rinvii da parte della Commissione Lavoro al Senato, il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto finalmente il via libera e lunedì 25 febbraio approderà in Aula a Palazzo Madama. Nonostante circa 1.570 emendamenti contenenti le proposte di modifica presentati, non sono state apportate molte correzioni e il testo non contiene grandi cambiamenti. Accelerano i lavori sul decreto in ...

Operai forestali - via libera della III commissione al piano triennale Aosta - Parere favorevole all'unanimità in III Commissione questa ... : Via libera all'unanimità della terza Commissione 'Assetto del territorio', riunita in sede consultiva, al piano lavori 2019-2021 per gli Operai forestali. 'Esprimo soddisfazione per il Parere unanime ...

Il Mibac apre ai territori : al via le audizioni della commissione Reti museali : La commissione Reti museali e sistemi territoriali del Mibac, istituita a ottobre scorso dal ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli per individuare percorsi di gestione complessa del patrimonio culturale e sviluppare Reti e sistemi capaci di rappresentare, sostenere e promuovere l’identità culturale del Paese, apre ai territori per renderli protagonisti. E lo fa per prima volta con un ciclo di incontri per ascoltare esperienze e best ...

Al via la Commissione sul femminicidio. La presidente Valeria Valente all'Huffpost : "La violenza è un fatto pubblico" : "Niente polemiche col Governo, voglio partire col piede giusto". Valeria Valente è appena stata eletta alla presidenza della Commissione di inchiesta sul femminicidio del Senato. Sedici voti a favore su diciotto votanti - i componenti sono venti - la senatrice Pd ha sfiorato l'unanimità. Il segno politico alla guida della Commissione, che inizia a lavorare a quasi un anno dalle elezioni politiche, non cambia: Valente raccoglie ...

Alstom-Siemens : Commissione Ue pronta a bloccare la fusione - stop alla creazione del colosso ferroviario : La notizia, anticipata da alcune agenzie di stampa, è stata confermata questa mattina dal ministro dell'Economia francese, Bruno le Maire, intervenuto al canale France 2: "Credo che i giochi siano ...

Ex sottufficiale della Marina con droga in auto : 'viaggio su commissione' : ORIA - 'Quel viaggio con la droga in auto l'ho fatto su commissione: me l'ha chiesto un uomo che ho conosciuto tempo fa a Porto Cesareo. Ho preso l'hashish e mi sono messo alla guida'. L'...

Legittima difesa - via libera da commissione Giustizia : La commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni e ha licenziato la proposta di legge sulla Legittima difesa . Dopo il parere delle altre commissioni, domani sarà ...

Legittima difesa : via libera in commissione alla Camera : La commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge sulla Legittima difesa. Sono stati occiati tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni.

Referendum propositivo - primo via libera in commissione. Pd - Forza Italia e Fdi contrari : “In Aula sarà battaglia” : primo via libera della commissione Affari costituzionali della Camera al ddl sul Referendum propositivo. Il testo di riforma costituzionale andrà in Aula a Montecitorio il 16 gennaio. A favore del testo hanno votato M5s e Lega, contro Pd, Forza Italia e Fdi. Non hanno invece partecipato al voto Leu (con Roberto Speranza) e +Europa (con Riccardo Magi) che hanno dichiarato di voler tenere aperto il dialogo, ma chiedono modifiche ...

Quorum 25% - via libera in Commissione : Via libera al 'Quorum dem'. La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento del Pd, a prima firma Stefano Ceccanti, sul quale la relatrice Fabiana Dadone , M5S, aveva dato ...