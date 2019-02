ilfoglio

: Quello era ancora l'anno bruttissimo. In questo 2019, la nuova dirigenza Istat e la Rai del 'ChebeltempocheFoà' pro… - vittoriozucconi : Quello era ancora l'anno bruttissimo. In questo 2019, la nuova dirigenza Istat e la Rai del 'ChebeltempocheFoà' pro… - Gio15474822 : RT @claudiocerasa: Un anno bruttissimo: consumi fermi, investimenti congelati, opere bloccate, recessione. Il declassamento che conta è que… - MarabottoMP : RT @claudiocerasa: Un anno bruttissimo: consumi fermi, investimenti congelati, opere bloccate, recessione. Il declassamento che conta è que… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) I danni complessivi che potrà produrre il populismo all’economia italiana sono al momento incalcolabili. Sono però bastati soltanto pochi mesi di governo gialloverde per far aumentare lo spread e i tassi di interesse, trascinare l’economia in recessione dopo un lungo periodo di crescita, congelare i