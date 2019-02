Suicida a 18 anni | gip riapre caso

Tragedia ad Asiago - a 19 anni si Suicida nella stalla degli animali : Il giovane che viveva ad Asiago con i suoi genitori e una sorella non avrebbe lasciato biglietti per giustificare il gesto estremo. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono giunti i sanitari del Suem che hanno certificato il decesso del ragazzo e i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi.Continua a leggere

USA. Tragedia di famiglia : mamma uccide le figlie di 2 - 6 e 8 anni e poi si Suicida : I corpi di Alanah Moore, due anni, Cassidy Graham, sei anni, Kyrie Graham, otto anni, e la loro madre Aubrianne Moore, 28 anni, sono stati scoperti da una donna nella loro casa in campagna in Michigan. Le autorità pensano però che le bambine siano stati uccise da qualche altra parte. Ancora ignoti i motivi di questo dramma.Continua a leggere

New York - la mamma le vieta l'uso del cellulare : bimba di 9 anni si Suicida : Una bambina di appena 9 anni si è suicidata perché la madre le aveva impedito di usare il cellulare. La tragedia familiare si è verificata a New York, nel quartiere del Bronx, sabato scorso. La notizia è stata riportata dal New York Post. Stando a quanto si apprende, la bambina si era svegliata presto ed aveva chiesto alla mamma di poter utilizzare lo smartphone per collegarsi su YouTube. La madre tuttavia non ha acconsentito a questa ...

Usura nei confronti di un imprenditore vinicolo morto Suicida : Imputato condannato a 6 anni : Fabio Tondo, 47enne di Copertino, dovrà anche risarcire con la somma di 40mila euro ciascuno, gli eredi di Petito costituitisi parte civile.

Roma - Suicida a 17 anni. Denunciò lo stupro : Roma, 13 febbraio 2019 - La macchia di sangue è ancora visibile a terra, tra il marciapiede e l'asfalto di via Pomezia . È finita così, accanto ai cassonetti e agli pneumatici delle auto parcheggiate, ...

L'ex maratoneta Maura Viceconte debella il cancro - ma si Suicida a 51 anni : L'ex azzurra Maura Viceconte, specialista di corsa di lunga durata in pista e di maratona, detentrice ancora del record italiano sui 10.000 metri, si è uccisa, impiccandosi a Chiusa di San Michele, un ...

Permesso di soggiorno negato - migrante Suicida a 25 anni sotto un treno : Una comunità in lutto per la morte del 25enne nigeriano, Prince Jerry, che si è ucciso lunedì 28 gennaio a Tortona, Alessandria, gettandosi sotto un treno dopo essersi visto negare il Permesso di ...

Detenuto di 40 anni Suicida in cella. Durante i controlli l'atroce scoperta : Il fatto che al mattino era libero di lavorare fuori dal carcere a contatto quindi con il mondo esterno gli aveva dato qualche motivazione in più e nulla faceva quindi presagire quanto invece è posi ...

Bambino di 10 anni si Suicida a casa/ Preso in giro dai bulli per sacchetto della colostomia 'Siamo devastati' : Bambino di 10 anni si suicida in casa per colpa dei bulli: Preso in giro per sacchetto della colostomia, la disperazione della madre.

Usa - bambino di 10 anni si Suicida nel Kentucky : i bulli lo prendevano in giro : Un brutto fatto di cronaca si è verificato negli Usa, precisamente nello stato del Kentucky, dove Seven Bridges, un bimbo di 10 anni, si è tolto la vita a quanto pare a causa delle prese in giro dei suoi compagni di classe. Il minore frequentava la Kerrick Elementary School di Louisville, e da quando è nato soffriva di un difetto medico che lo costringeva a portare una sacca per la colostomia. Si tratta, in sostanza, di un abboccamento ...

