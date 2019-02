Smart working 2019 | chi può chiederlo Novità Legge di bilancio

Non esiste Smart working senza una nuova idea di leadership : Parliamo di piccoli - e incoraggianti - passi, lungo un percorso sempre più consolidato che può rendere la Filiera TLC un riferimento importante per l'intero mondo del lavoro. Sono tanti i motivi che ...

Lo Smartworking è molto più che lavoro da casa : di Luca Brusamolino * Il 22 maggio 2017 veniva approvata la normativa sul lavoro agile, che sancisce la possibilità per lo smartworker di prestare la propria attività senza vincoli di luogo e orario, all’interno del contratto di lavoro subordinato e fatto salvo il vincolo sulla durata massima dell’orario posto dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. A distanza di un anno e mezzo permane però una certa confusione sulla definizione, che ...

Smart working : come affrontarlo al meglio : Consigli utili per chi decide di diventare un lavoratore agile Avete sicuramente sentito parlare dello Smart working, ovvero la modalità di lavoro da remoto, in cui il dipendente e il datore di lavoro trovano un accordo per permettere al lavoratore di eseguire i propri compiti anche da casa. Quali tipi di lavoro possono diventare Smart? In realtà tutto ciò che può essere svolto tramite computer e la rete, dalla grafica al marketing, dal ...

Smart working : rendilo possibile con un DAM Intelligente - : Non pretendiamo di avere la scienza infusa, ma esiste una soluzione tecnologica che, per via della sua facile implementazione e per la scalabilità delle sue risorse, garantirebbe il passaggio a ...

[L'analisi] Lo Smartworking continua a crescere : ecco quanti sono i lavoratori italiani agili e come si sentono : Seppur lentamente anche in Italia cresce lo smartworking, ovvero il lavoro agile, come denominato nella legge 81 del 2017 che lo ha ufficialmente introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento ...

Regus : Milano capitale Smart-working - +180% spazi 'flessibili' in 4 anni : Milano, 4 gen. (Labitalia) - Milano è sempre più capitale italiana dello smart-working. Regus, l[...]

Smart working : vantaggi e svantaggi per i lavoratori agili e perché ha successo - InvestireOggi.it : Si parla molto di Smart working e di come questo potrebbe cambiare il mondo del lavoro nel futuro. In un mercato italiano in cui il tasso di disoccupazione resta tra i più alti, così come il numero di ...